Presidente y Vicepresidenta no han publicado su declaración de renta

Desde el 2019 todos los altos funcionarios estatales, por normativa, deben hacer públicas sus declaraciones de bienes, su impuesto sobre la renta y el registro de posibles conflictos de interés.



Esto incluye al Presidente, la Vicepresidenta, senadores y representantes a la Cámara.



(Lea: Ministra Irene Vélez ratifica polémico informe sobre recursos de gas).



Muy claro lo señala la ley 2013 de 2019: “La publicación de esta información será requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo”. Si bien en algunos casos hay un buen porcentaje de cumplimiento, en otros casos el balance no es bueno.

En el caso del Congreso de la República el cumplimiento no ha sido alto. El 73 % de los senadores y representantes no ha cumplido con esta obligación, de acuerdo con el reporte a corte del 24 de enero al que tuvo acceso EL TIEMPO.

El Aplicativo por la Integridad Pública, herramienta creada por el Departamento Administrativo de la Función Pública para el cumplimiento de esta norma, muestra que el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez tampoco han publicado su declaración de renta.

De hecho, el sistema muestra que no han publicado ni actualizado su información en la plataforma desde el inicio de sus funciones, el 7 de agosto de 2022, con la declaración correspondiente al año gravable 2021.



(Vea: Ministra Irene Vélez explica polémica por informe de reservas de gas).



En contraste, todos los ministros del gabinete hicieron el registro de forma oportuna entre agosto y septiembre. Aquí puede conocer sus declaraciones de renta.

El patrimonio de Gustavo Petro

En el caso de Petro, sin embargo, sí hay declaraciones de renta y de conflicto de intereses publicadas en esa plataforma. El sistema muestra documentos cargados a el 31 de diciembre de 2020 a las 22: 25 horas. Todos corresponden al año gravable 2019, cuando era senador.

Para ese momento, el congresista reportó un patrimonio bruto de $ 1.284’ 962.000 millones y deudas por 1.193’266.000 millones, lo que deja un patrimonio líquido de 91’696.000 pesos.

Entre sus bienes se encuentra una casa en Chía por un valor de $ 439’ 999.998 pesos y muebles y enseres por valor de $ 838’ 316. 619 pesos.

Después, en junio de 2022, a través de Twitter, cuando todavía era candidato a la Presidencia, Petro publicó una fotografía de su declaración de renta correspondiente al año gravable 2020.



(Lea: Las cuentas 'alegres' de Minenergía sobre las reservas de gas).



Esta es mi declaración de renta pic.twitter.com/1WFFCAC9DK — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 13, 2022

En ella, aparece registrado un patrimonio bruto de $ 1.358’078.000 pesos colombianos y sus deudas fueron de $ 1.129’004.000 pesos. Por eso, su patrimonio líquido total fue de $ 229’074.000 pesos. Esta declaración de renta es la ultima que se conoce públicamente del actual Jefe de Estado.

¿Y la declaración de Francia Márquez?

En el caso de la Vicepresidenta, que todavía no tiene registro de su declaración de renta en el Aplicativo para la Integridad Pública, los voceros de su despacho le dijeron a EL TIEMPO que “por calendario tributario, a la señora Vicepresidenta le corresponde presentar su declaración en agosto de 2023”.

No obstante, el Departamento Administrativo de la Función Pública señaló en declaraciones a EL TIEMPO que “al igual que todas las personas obligadas al cumplimiento de la Ley 2013 de 2019, los altos funcionarios del Estado que iniciaron labores el 7 de agosto deben publicar su declaración de bienes y rentas, conflictos de intereses e impuesto sobre la renta como requisito para posesionarse e, igualmente, quienes finalizaron sus labores deben publicar su declaración como requisito para retirarse del cargo”.



(Lea: Visión 30/30 de la Andi le apunta a la ley de plásticos de un solo uso).



Los congresistas tampoco están cumpliendo

La cantidad de congresistas que cumplen con la ley, haciendo públicas sus declaraciones de renta, bienes y conflictos de intereses, es mínima de acuerdo con el aplicativo de Función Pública.

En Colombia, entre las dos cámaras del legislativo, hay 280 congresistas. De ellos, han presentado sus declaraciones 77. Eso representa apenas el 26 % del total. En pocas palabras, solo uno de cada cuatro legisladores han cumplido con esta obligación.

PORTAFOLIO

Con la investigación de la Unidad de Datos de EL TIEMPO*