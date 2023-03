Oviedo promete 'acabar' el 'pico y placa' en Bogotá si es alcalde

El exdirector del Dane y candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, habló sobre la posibilidad de eliminar el pico y placa para la ciudad, aclarando que esta sería de hecho una de sus propuestas para su campaña.



En declaraciones para ‘Tropicana’, Oviedo aclaró que buscará “acabar” con esta medida para los vehículos particulares, argumentando que el objetivo con el que fue creado no ha sido cumplido.



(Alcaldía de Medellín ofrece descuento en el impuesto predial).



“No podemos seguir con esta medida que lleva 30 años de vigencia y que promueve la cultura al odio del vehículo particula", aseguró Oviedo.



(Bogotá lanza plataforma de microcréditos para empresarios).



No obstante, también planteó una alternativa para este sistema: “Vamos a poner otra medida de control de congestión en la ciudad que nos ayude a entender que cada persona y cada hogar que usan un medio de transporte en Bogotá tomó la decisión de usarlo por ingresos, o por facilidad o por su presupuesto”, agregó.



(Miguel Nule pide declaración de Petro sobre contratos de malla vial).



Así mismo, el exdirector del Dane aseguró que en la ciudad y en el país ya existe información sobre el comportamiento y el flujo diario del tráfico en Bogotá. “No podemos seguir jugando a los dados, como fue la última medida de pico y placa que llevó a muchos hogares que tiene dos carros con placa par e impar tuvieran que sacar del bolsillo cinco o seis millones de pesos para permutar uno de los carros en un concesionario y poder tener la distancia suficiente y poder usar los dos vehículos”, mencionó.



(Metro de Bogotá: exmagistrado alerta que no se podría cambiar diseño).



Una de las alternativas sería, según el candidato, crear una aplicación similar a aplicaciones de movilidad como Waze o Google Maps para conocer cuales son la vías que pueden ser utilizadas para generar mayor agilidad en los desplazamientos durante un tiempo determinado, según el flujo de tráfico.



“Si yo quiero ir de un punto A a un punto B, el sistema de recomendación de la Alcaldía me va a dar tres alternativas, o dos, o cinco. Y en una de ellas, que es la mas agil, yo voy a pagar por kilómetro transitado un cargo que, técnicamente, se llama ‘cargo por congestión’ y cada mes, en la casa, me va a llegar la factura de ese impuesto”, explicó Oviedo.



PORTAFOLIO