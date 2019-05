Piden a Uribe y Cabal que rectifiquen trinos contra periodista de NYT

Nicholas Casey, periodista de The New York Times.

A través de un comunicado a la opinión pública, la Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) pidió a los senadores María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe rectificar sus declaraciones frente a la polémica publicación de The New York Times escrita por el periodista Nicholas Casey en la que denunció que el jefe del Ejército nacional habría ordenado a sus tropas duplicar el número de criminales y guerrilleros dados de baja o capturados, así como aceptar un incremento en la muerte de civiles.



(Periodista del NYT abandona Colombia tras denuncia de falsos positivos).

Los trinos de la senadora del Centro Democrático habrían motivado la salida de Casey, quien, según denuncia, fue amenazado.

Este es el “periodista” Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con las farc en la selva.

¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia? #CaseyEsFakeNews pic.twitter.com/EQdhqM2i1c — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 18 de mayo de 2019

Para la APIC, las publicaciones de los senadores llevaron a estigmatizar la labor periodística y puso en riesgo Nicholas Casey, Federico Ríos y a todos los que desempeñan la profesión.



COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA



La Asociación de Prensa Internacional de Colombia (APIC) manifiesta su preocupación ante la salida de país del corresponsal jefe para la región andina de The New York Times, Nicholas Casey, y del fotógrafo Federico Ríos.



(New York Times denuncia posible regreso de falsos positivos en el país).



APIC condena y rechaza los señalamientos de los senadores María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe Vélez y del representante Juan David Vélez en contra de los periodistas, tras la publicación de su investigación “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”.



Los choques entre el poder y el periodismo son naturales en cualquier sociedad, pero creemos que en este momento de polarización creciente en Colombia, la estigmatización de los periodistas en razón de su trabajo no solo pone en peligro la vida de los colegas Casey y Ríos, sino de todos los periodistas que, en cumplimiento de su labor, presentan la versión de las diferentes perspectivas dentro de una historia.



Apic hace un llamado a la reflexión por parte de quienes profieren estos ataques; asimismo, convoca a los partidos y activistas políticos de todos los sectores para que respeten el ejercicio periodístico.



Dado que los personajes públicos tienen mayor responsabilidad en sus declaraciones por el impacto que alcanzan, la APIC espera una rectificación de los senadores en mención; y solicita al jefe del Ministerio Público, procurador general Fernando Carrillo, que se manifieste sobre la conducta de estos funcionarios en contra del trabajo del equipo periodístico.



Al gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, le corresponde disponer de todas las medidas necesarias para garantizar una efectiva libertad de prensa, especialmente en momentos de tensión política y social, como dispone el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.