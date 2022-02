Avanzan pilotos de conectividad 5G, pero el despliegue aún es lejano

Mientras avanza el despliegue de 5G en el mundo, América Latina no se queda atrás. Tal es el caso de México que inició con la cobertura de esta tecnología por parte de Telcel en 18 ciudades principales. No obstante, en Colombia la duda persiste sobre cómo va el proceso de este despliegue y si la conectividad de quinta generación está muy lejos de ser una realidad.



Y es que sin la subasta del espectro, que se tenía programada para finales de 2021 por parte del Gobierno de Iván Duque, sumado a un año electoral, el panorama se nubla para los operadores, que siguen desarrollando pilotos 5G, mientras esperan un avance.



De acuerdo con el Ministerio de las TIC, Colombia se ha convertido en un referente en la región debido al Plan 5G que se publicó en 2019 y que hasta la fecha ha logrado 50 pilotos en siete ciudades del país a cargo de seis empresas. Es así como para garantizar la implementación de esta tecnología y que no se presenten retrasos, esa cartera ha mencionado en repetidas ocasiones que viene trabajando en un marco jurídico para que se continúe con este objetivo.



Portafolio consultó al ministerio de las TIC, para conocer cómo avanza esta hoja de ruta, pero no se obtuvo respuesta alguna.



Ahora bien, expertos en telecomunicaciones, como es el caso de Jorge Negrete, presidente de Digital Policy & Law Group, señalan que si bien Colombia es el líder de pensamiento digital en América Latina, “no concreta” avances.



Entre las razones que frenarían al país, según Negrete, se destaca el alto precio del espectro radioeléctrico, lo que no permite que las compañías puedan hacer sus despliegues. “5G necesita más espectro, 10 veces más fibra óptica y 10 veces más radiobases que 4G. Pero será imposible desplegarlo porque no hay dinero que alcance con esos precios”, afirmó Negrete.



Bajo esta línea, Asomóvil ha dicho que para dar ese salto a 5G, no solo es necesario revisar el valor del espectro, sino la actual normativa, elementos que serían claves para que llegue mayor inversión.



“Colombia no puede seguir siendo uno de los países con el espectro más costoso del mundo si queremos 5G, no solo hay que eliminar las barreras al despliegue, sino las barreras normativas. Si el espectro es costoso tendremos poca inversión en la infraestructura que nos aleja de estar mejor conectados”, afirmó Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil.



La docente del programa de ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, Yuli Andrea Álvarez Pizarro, afirmó que con todos estos baches en el camino, la conectividad en 5G en el país se podría dilatar un par de años más.



“Según organismos internacionales estamos proyectados a tener los usuarios colombianos en 5G en 2025, pero con la pandemia, el retraso en la subasta y en un año de elecciones ese tiempo se podría prolongar. No obstante, se debe priorizar en conectar a todo el país en 4G”, comentó Álvarez.



¿Qué opinan los operadores?

​

Si bien compañías como Tigo, Claro y Movistar han venido adelantando en los últimos años pilotos para adoptar esta nueva tecnología, en campos como la salud, educación e industria, los cierto es que las opiniones frente al 5G empiezan ha estar dividida.



Para Juan Carlos Archila, presidente de América Móvil Colombia, casa matriz de Claro, operador que viene adelantando un piloto 5G con Ecopetrol, el país se estaría retrasando en la adopción de esta tecnología por no concluir a tiempo la subasta del espectro.



“Esa fase de entender la tecnología ya la superamos. Lo que está pasando en el mundo hoy es que más de 70 países ya van a tener este año redes 5G y Colombia se está quedando por fuera de la foto, ya que en el país no se llevó a cabo la subasta de espectro de la banda de 3.500 MHz que se tenía planeada y lo que está pasando es que nos vamos a retrasar. Ya estamos retrasados con 4G, en el sentido que esa tecnología de cuarta generación no le está llegando a todos los rincones del país”, dijo Archila.



Además, agregó el ejecutivo, que ya se debe avanzar de la fase de pilotos a una aplicación real. “Muy bien las pruebas pilotos, pero no son de uso comercial y el país no le está sacando provecho a esa tecnología”, agregó Archila.



Por otro lado, Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, afirmó que si bien consideran que el 5G es el futuro, la meta a corto plazo y “urgente”, antes de desplegar esta nueva tecnología en las grandes ciudades, es expandir las redes 4G en todos los territorios, incluyendo a la Colombia rural.



“Entendemos los alcances que tiene el 5G, pero que la meta en el corto plazo, lo urgente, sigue siendo expandir las redes 4G en los territorios. El 4G tiene que llegar a la Colombia rural y profunda antes de iniciar el despliegue de 5G en las grandes ciudades”, explicó Cataldo.



Durante el lanzamiento del laboratorio 5G de Wayra, fondo corporativo de Movistar, el presidente y CEO de Telefónica Colombia, Fabián Hernández, comentó que la ruta que ha planteado el MinTIC de generar pilotos ha sido muy importante, ya que lo más importante “es que los ciudadanos sepan cuál será su aplicación para que cuando se dé la llegada del 5G ya estemos avanzado”, concluyó Hernández .

JOHANA LORDUY