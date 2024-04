En medio de un ambiente tenso, PND volverá al Congreso: estas son las razones

Sorpresa y revuelo se generó en el país tras la decisión de la Corte Constitucional, que ordenó que el Plan Nacional de Desarrollo, que se aprobó a mediados del año pasado, debe regresar al Congreso para corregir un serio vicio de trámite.



Específicamente, la decisión del alto tribunal recae sobre el Presidente del Senado, Iván Name, quien deberá someter a votación el articulado conciliado de la ley del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 2294 de 2023, para subsanar el vicio por la no publicación en tiempo del informe de conciliación.



Todo este problema se originó porque durante el trámite que surtió esta iniciativa en el Legislativo, se llegó a una conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes, como siempre pasa cuando se aprueba textos distintos en estos dos recintos, pero el texto de este acuerdo no se publicó en la página del Senado en los tiempos previos que obliga la ley para estos casos.



Al ser consultado por los medios de comunicación sobre este hecho, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, indicó que “en realidad todavía lo que conocemos es el comunicado de prensa, todavía no tenemos la decisión, pero lo que hemos entendido es que hubo una demanda por un momento de publicación de las decisiones de plenarias y que lo que hay que revisar es el momento de la conciliación entre Senado y Cámara para la decisión final”.



“Lo que se invoca es de que no hubo la publicación en el día preciso, sino que quedó publicado con hora del día siguiente, medianoche, madrugada, y que, por lo tanto, la conciliación tenía que haberse hecho de otra manera. Eso es lo que entendemos de la decisión de la Corte, pero obviamente todavía conocemos sólo el comunicado de prensa”, dijo este funcionario.

Una de las situaciones que llama la atención de los analistas y expertos en esta materia tiene que ver con que pese a que parece un simple trámite de aprobación para el Plan Nacional de Desarrollo, no hay que pasar por alto que en este momento las relaciones entre el Gobierno y el Congreso no son las mejores y que esto podría retrasar los proyectos que ya viene impulsando la Casa de Nariño, como la reforma pensional.



Ahora se espera saber cuáles serán los tiempos que se agenden para esto.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Portafolio