Plan de formalización laboral del Gobierno registra 12.022 cargos

El Plan de formalización laboral para las administraciones públicas en equidad es la apuesta del Gobierno para reducir la contratación excesiva por prestación de servicios a los casos excepcionales que establece la Ley.

Según la línea base de Función Pública, para la vigencia 2022 se suscribieron 911.440 contratos de prestación de servicios con personas naturales y jurídicas, de los cuales 573.758 correspondían a entidades del orden territorial y 337.682 a entidades del orden nacional.



Para hacerle frente a esta situación, el Gobierno se puso como objetivo de formalizar 100.000 puestos de trabajo en el cuatrienio de manera gradual: 10.000 el primer año, 40.000 el segundo, 40.000 el tercero y 10.000 el cuarto año.



"Con esta iniciativa el Gobierno del Cambio busca, por un lado, ofrecerle todas las garantías y condiciones laborales establecidas por la Ley a quienes trabajan con el Estado; y, por otra parte, que sea el mérito y las capacidades profesionales, y no las conexiones políticas o personales, el único camino para vincularse con el Estado. Así buscamos contar con los mejores servidores públicos para que estén al servicio de los colombianos y colombianas", dijo César Augusto Manrique, director de Función Pública.



Según registró la entidad, en los primeros 12 meses del gobierno Petro se formalizaron 10.022 cargos creados en 10 entidades públicas, superando la meta trazada en el plan de formalización laboral.



Alternativas

El objetivo que se trazó el Gobierno es que, de manera gradual, las actividades permanentes y misionales pasen a ser desarrolladas por servidores públicos y no por contratistas, esto, según Función Pública, para "garantizar una mejor prestación del servicio".



Para ello, cada entidad gubernamental debe hacer un estudio autónomo de cargas laborales y establecer los recursos de talento humano que necesite, de acuerdo con la entidad. Para ello, se deben tener en cuenta tres puntos clave:



1. Proveer las vacantes que existen en cada entidad.



2. Ampliación de plantas globales.



3. Crear plantas temporales en equidad y con vocación de permanencia.



Adicionalmente, las entidades también podrán revisar mecanismos alternativos de vinculación acorde a la Ley.



Para la provisión de los cargos creados en plantas temporales, en primer lugar las entidades deberán revisar si hay listas de elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil con personas que cumplan con el perfil requerido. A posteriori deben revisar si en la planta existente hay un servidor o servidora de carrera con un grado menor al cargo creado en planta temporal que pueda ocupar dicho perfil.



En caso de que no se pueda ocupar el perfil con los mecanismos anteriormente descritos, cada entidad podrá proveer los cargos creados a partir de convocatorias públicas basadas en el mérito y la equidad.

¿Qué pasará con los contratos por prestación de servicios?

Mediante el plan de formalización laboral se busca formalizar aquellos contratos que prestan actividades permanentes y misionales, y que por su naturaleza no corresponden a la figura de prestación de servicios.



No obstante, actividades de asesoría, consultoría y desarrollo de software, entre otros, que corresponden a proyectos específicos y cuyo objeto no es misional ni permanente, como lo establece la Ley, podrán contratarse bajo la figura de prestación de servicios.



