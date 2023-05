Cámara de Representantes aprueba en plenarias el Plan de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro inició este jueves su tercera jornada de discusión en las plenarias del Congreso de la República.



El proyecto fue aprobado este miércoles por el Senado, mientras que la Cámara de Representantes continuó debatiendo el articulado durante el jueves y lo aprobó hacia las 6:30 pm.



Según confirmó el presidente de la Cámara, el representante David Racero, se espera que los dos textos se concilien esta noche, de modo que el proyecto pueda ser anunciado para votación mañana. Racero citó un receso hasta las 11:30 pm y dijo que citará la sesión de conciliación a las 00:10 am del viernes.

Durante la jornada, los representantes se congregaron para revisar varios de los puntos del proyecto. Uno de los que generó mayor debate fue el artículo 91, que permitiría a las entidades estatales contratar por la mínima cuantía a la economía popular.



Varios congresistas cuestionaron que este artículo permitiría la "contratación a dedo" desde el Gobierno, con la posibilidad de que se entreguen contratos a ONG y otro tipo de organizaciones desde el gobierno.



El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que "en el plan de Desarrollo estamos ampliando algo que hoy ya se puede hacer, no es una acción malévola ni electorera, es algo que existe en nuestra legislación".



Aunque el martes el Legislativo ya había avanzado con cerca de la mitad del articulado, en la segunda jornada de votación en las plenarias de Cámara y Senado, los congresistas le dieron luz verde a la mayoría del texto, pero también fueron varios los puntos que se hundieron.



En la Cámara de Representantes se quedaron fuera varios artículos, como el artículo 130, que proponía que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones debían compartir el acceso al espectro radioeléctrico; el 304, que buscaba implementar una nueva Política Nacional de Derechos Sexuales con enfoques de género; y los artículos 330 y 331, que modificaban las condiciones de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.



Por el lado del Senado, una de las grandes derrotas del Gobierno fue el artículo 329, que buscaba que el presidente Gustavo Petro tuviera facultades extraordinarias por el término de seis meses para dar desarrollo al servicio nacional forestal como parte de la institucionalidad del sector ambiente y desarrollo. Este también se hundió.



Pese a que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, intervino para tratar de salvar el artículo, el Gobierno no lo sacó adelante. Ella dijo que “la agencia no remplaza las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales”, y que las habilidades extraordinarias para el primer mandatario buscaban facilitar dicha reglamentación.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio