Regiones y víctimas, la agenda del Plan Nacional de Desarrollo

Desde el pasado 16 de septiembre el Gobierno Nacional inició los Diálogos Regionales Vinculantes para el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, con los cuales se propuso escuchar a la ciudadanía y ‘tomar nota’ de las propuestas para la hoja de ruta de estos cuatro años de mandato.



Esta semana continuarán estos espacios liderados por el Departamento Nacional de Planeación, iniciando este lunes con un encuentro en Popayán (Cauca). El objetivo del Gobierno es recorrer 50 territorios entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, para dar mayor participación a las regiones en la construcción del PND.

En la primera jornada, celebrada en el municipio de Turbaco (Bolívar), el Gobierno recibió las propuestas de más de 2.000 personas de 23 municipios de Bolívar, Atlántico y Sucre, y algunos de los temas que se pusieron sobre la mesa tienen que ver con el Canal del Dique y el impacto en esta zona del país; la participación e inclusión de la mujer; la educación enfocada en la vinculación laboral local; el servicio de agua y acueducto; las inundaciones; el ordenamiento territorial y la creación de vías terciarias.



Según Planeación Nacional, se espera reunir propuestas en temas relacionados con el fortalecimiento de la seguridad física (Policía y Ejército) y social (salud, educación, empleo, tragedias naturales, amenaza por vulnerabilidad); el fortalecimiento de la producción agropecuaria y modernización de la agricultura; inclusión de los pequeños productores; apoyo a la primera infancia; la concentración de la tierra; aumento de la economía verde; y eliminar las brechas socioeconómicas entre las regiones, entre otras metas.



“En estos diálogos es fundamental que pensemos el país y las regiones a 20 años. Si no avanzamos así, no lograremos las trasformaciones estructurales que todos necesitamos. Además, queremos que las personas nos ayuden a establecer prioridades en estos diálogos, para que podamos presentar un Plan Nacional de Desarrollo que refleje las metas más importantes que tenemos como nación”, recalcó el director del DNP, Jorge Iván González.



Pero la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, si bien se realiza desde las regiones, también ha dado espacio a diferentes actores. Muestra de ello es que la semana pasada, iniciaron los diálogos desde el comité ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, quienes están organizadas en mesas departamentales y municipales, para revisar la incidencia que tendrá esta población en la construcción del PND y con relación a las apuestas del Gobierno.



También, desde Planeación Nacional, se invitó a los rectores y vicerrectores de universidades públicas y privadas a hacer parte de los diálogos regionales vinculantes.

Estas estarán vinculadas en cuatro niveles de participación: desde el apoyo con instalaciones y con el nombramiento de profesores para las relatorías, hasta el aporte de estudios regionales. También para enfocar los proyectos relacionados con ciencia y tecnología, y según dijo González, para ayudar a la entidad a “recuperar el principio de la planeación en el país”.



Según ha explicado el Gobierno, el PND 2022-2026 se sostendrá en tres pilares: la paz, la justicia ambiental y la de justicia social. Estos, a su vez, se soportarán en seis lineamientos: ordenamiento territorial hacia la paz total, seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación, transición energética y crecimiento verde con justicia ambiental; convergencia social-regional y estabilidad macroeconómica.



“Es útil e importante que el Plan Nacional de Desarrollo tenga distintos niveles de discusión, y uno novedoso en este contexto es ese que se propone. Eso debe complementarse con el diálogo político, con el diálogo sectorial y de expertos”, aseguró el decano de Economía de la Universidad del Rosario, Carlos Sepúlveda.



De otro lado, Eduardo Lora, ex director de Fedesarrollo y asociado del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard, destacó que el PND es algo clave para el Gobierno porque tiene fuerza de ley. “Es la oportunidad de poner de forma coherente estrategias en distintos campos. El hecho de que las regiones tengan que participar en materia de política es fundamental”, dijo.

En total serán 50 encuentros de los Diálogos Regionales Vinculantes. John Montaño / EL TIEMPO

Los ministerios aportan su agenda

El Plan de Desarrollo no se construye solo desde Planeación Nacional, sino que los ministerios también son claves.



Desde Mintrabajo, por ejemplo, se ha hablado de articular políticas encaminadas a la generación de empleo “relacionado con la formalización laboral, la reforma estructural laboral, pensional y la consolidación de la asociatividad de la economía solidaria popular”.



Desde el Ministerio de Transporte se ha hablado de impulsar los ferrocarriles, con el desarrollo de criterios de priorización de proyectos, revisión y actualización normativa, lineamientos de política en el marco del Plan Nacional de Desarrollo.



Y por el lado de Minagricultura, se ha hablado de los procesos de formalización y acceso a la propiedad de la tierra.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio