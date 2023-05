Plan de Desarrollo pasó el examen con varias derrotas

El Plan Nacional de Desarrollo de Gustavo Petro se sometió ayer a su segunda jornada ante las plenarias del Congreso de la República, al cierre de esta edición, el proyecto había sido aprobado en el Senado, mientras que la Cámara de Representantes continuaba debatiendo el articulado.



Aunque este martes el Legislativo ya había avanzado con cerca de la mitad del articulado, en la segunda jornada de votación en las plenarias de Cámara y Senado, los congresistas le dieron luz verde a la mayoría del texto, pero también fueron varios los puntos que se hundieron.



(Plenaria del Senado aprobó el Plan de Desarrollo de Petro).



El martes la Cámara de Representantes hundió cuatro artículos: el artículo 130, que proponía que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones debían compartir el acceso al espectro radioeléctrico; y también se cayó el 304, que buscaba implementar una nueva Política Nacional de Derechos Sexuales con enfoques de género.



La Cámara también hundió los artículos 330 y 331, que modificaban las condiciones de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia.



Del otro lado, el Senado tumbó en la noche del martes varios puntos. Entre ellos el artículo 207, que buscaba aumentar del 1% a 6% las transferencias eléctricas que deben pagar las empresas que construyan proyectos de energías renovables no convencionales, como la eólica y solar.



(Artículo del Plan de Desarrollo aumentaría el impuesto predial).



El Senado también hundió el artículo 218, que proponía la integración de una Comisión Nacional de Crédito Agropecuario; el artículo 353, que buscaba la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Digital y de Asuntos Especiales fue otro de los eliminados en la votación en Senado, y tampoco se avaló el 364, el cual incentivaba que toda la cadena de valor del gas natural quedase en manos de unos pocos agentes.



En la jornada de ayer, ambas células legislativas continuaron con la votación, mientras que la Cámara también negó el artículo 364, el Senado negó otros dos puntos.



El primero de ellos fue el artículo 371, que prohibía las cláusulas de exclusividad en la contratación de pauta publicitaria en el servicio de televisión abierta.



(Minería, a la espera de señales claras para avanzar en proyectos).



La discusión también se volcó un buen rato en el artículo 329, que buscaba que el presidente Gustavo Petro tuviera facultades extraordinarias por el término de seis meses para dar desarrollo al servicio nacional forestal como parte de la institucionalidad del sector ambiente y desarrollo. Este también se hundió.



Pese a que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, intervino para tratar de salvar el artículo, el Gobierno no lo sacó adelante. Ella dijo que “la agencia no remplaza las competencias de las Corporaciones Autónomas Regionales”, y que las habilidades extraordinarias para el primer mandatario buscaban facilitar dicha reglamentación.



Giro directo



Uno de los grandes triunfos que vio el Gobierno está en el artículo 351. En los debates del Plan Nacional de Desarrollo de Cámara y Senado se aprobaron ayer los artículos que permiten el giro directo de la Adres a las prestadoras de salud. Medida que genera críticas entre los congresistas, porque es uno de los artículos que también está en el proyecto de reforma de la salud.



(‘Fondo de combustibles, mayor riesgo para regla fiscal’: Bonilla).



La representante Olga Lucía Velásquez, del partido Alianza Verde, afirmó que “este artículo viene de los últimos planes de desarrollo y genera la fluidez y liquidez de los recursos en el sistema de salud. Con el giro directo se permite una disminución de los costos financieros en los que incurren las EPS para hacer sus pagos, se permite la posibilidad de pagar de manera oportuna los medicamentos, los profesionales de la salud, entre otros”.



En esa medida, algunos opositores del Gobierno afirman que “esta no es una disposición que deba tramitarse mediante el Plan de Desarrollo, pues existe un proyecto de Ley en curso que estudia la materia, que inclusive esta podría ser declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional, al involucrar un derecho fundamental como la salud y no haberse tramitado como Ley estatutaria”, como menciona el senador Enrique Cabrales, del Centro Democrático.



Desde esta mirada hay dos elementos con los que la Corte Constitucional podría “tumbar”, si se demanda la norma luego de que entre en vigencia. En principio, porque si todo el capítulo en el que está el artículo del giro directo de la Adres no es del mismo tema, podría considerarse un “mico” y no debería estar en el Plan, como explica Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte.



(Plan de Desarrollo: se aprobó más de la mitad en plenarias).



Por otra parte, está la discusión del trámite de la reforma de la salud, que entró como Ley Ordinaria y no Estatutaria -esta última es como se deben tramitar los proyectos que pretenden modificar un derecho fundamental-. Así, hay varias voces que mencionan que esta sería una Ley Estatutaria, “porque regula el núcleo social de un derecho fundamental o los mecanismos para su intervención. Organizar cómo se hacen los pagos y quién administra el dinero correspondiente a la labor que cumplen las EPS, eso es un mecanismo protector de la salud”, describe Beltrán.



Adicionalmente, otro punto que critican del artículo es que si se permite el giro directo, “no se tendrían las auditorías para verificar que sí se hicieron los procedimientos y “que no metan facturas falsas”, como afirmó Paloma Valencia, senadora del partido Centro Democrático.



“Hay que auditar para que no monten facturas falsas. Cuando el Estado ha tratado de pagar las facturas, como el caso del Fosyga, se ha demorado más de lo que tardan las EPS. Hoy el Estado le paga tarde a las EPS y por eso ellas se tardan en pagar a los hospitales, si hacemos el giro directo, no lo va a pagar”, dijo.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

​Periodista de Portafolio