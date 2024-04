El 72,3 % del Plan Nacional de Desarrollo no muestra avances: qué pasa

Más de 20 meses lleva el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el poder, tras la posesión del 7 de agosto del 2022, y la hoja de ruta de esta administración sigue a medias y no muestra avances sustanciales en lo que concierne a la ejecución de los planes que se propusieron al país.



Esta es la conclusión que queda tras una revisión a los 495 indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, realizada por Portafolio, en la que se pudo evidenciar que 358 (72,3%), no muestran avances y que apenas el 9,91% (49 artículos) muestra una ejecución por encima del 40%.



Con corte al 11 de abril, fecha de la revisión más reciente realizada por este medio a las bases de datos del Departamento Nacional de Planeación, de los 358 artículos que no muestran avances, 115 (23,2%) estaban en avance del 0%; 135 artículos (27,2%) no reportan un avance claro de ejecución y 108 tenían la ficha técnica en proceso de aprobación en el Gobierno.



Este último dato quiere decir, según expertos consultados, que hasta el momento no se tiene claridad sobre cómo se medirá si hubo cumplimiento o no por parte del Gobierno Nacional en el PND, cifra que no es para nada menor si se tiene presente que estos 108 indicadores corresponde al 21,8% de la hoja de ruta del Gobierno.

Gobierno iStock

Para entender las implicaciones de este balance del Plan de Desarrollo, Portafolio habló con Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, quien explicó que calificó este fenómeno como preocupante y resaltó que se suma a la baja ejecución del Presupuesto General de la Nación, lo que genera incertidumbre sobre la efectividad de las políticas gubernamentales.



“Infortunadamente no hay información comparable que permita entender lo que está pasando en este momento, frente a planes de desarrollo anteriores, especialmente respecto al ritmo de ejecución. Sin embargo, obviamente hay una relación muy estrecha entre esos indicadores y la ejecución del presupuesto general que no ha sido favorable”, agregó.



En esta revisión de los 495 artículos del Plan Nacional de Desarrollo, Portafolio discriminó los avances por porcentaje, encontrando que 2 (0,4%) indicadores muestran un avance menor al 2%; 115 (23,2%) están en el 0%, 40 reportan un avance de entre el 1% y 20% y 81 (15%) tienen un estado de ejecución de entre el 20% y 100%.

Colombia. EFE

“Cuando usted observa la historia reciente, en los últimos cinco planes de desarrollo, estamos hablando de los últimos 20 años de historia en el país, la ejecución promedio de los planes de desarrollo ha sido del 83%. Así que todavía hay tiempo para acelerar ese ritmo de ejecución y ojalá el Gobierno tome los correctivos para asegurar que la ejecución de este plan sea al menos igual al promedio histórico de los últimos 20 años”, agregó Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.

Sectores atrasados

En esta revisión también se miraron los porcentajes de cumplimiento de cada uno de los 25 sectores que establece el Plan de Desarrollo, comparando el avance que muestran, versus la cantidad de indicadores para cada uno. Así las cosas, el sector de Interior, ligado a la cartera con este mismo nombre, es el más quedado, con un 97,7% sin avances.



En esta lista aparecen los sectores de Igualdad y Equidad (95,7%); Salud y Protección Social (90,6%); Ambiente y Desarrollo Sostenible (85,2%), Educación (81,1%), Vivienda, Ciudad y Territorio (81%) y Planeación (80%). Si bien el primer lugar del ranking es para el sector de Registraduría (100%), vale la pena resaltar que éste solo tiene un indicador, que no muestra avances claros.



Portafolio consultó al Departamento Nacional de Planeación sobre los atrasos que se vienen dando en este Plan, teniendo en cuenta que es la entidad encargada de poner en claro cómo se sacarán adelante las ideas y proyectos de este Gobierno, y desde allí se indicó que no se pronunciarán al respecto.

Economía colombiana. iStock

En el análisis de estas cifras, Luis Fernando Mejía destacó la importancia del Plan de Desarrollo como la hoja de ruta del gobierno para abordar temas cruciales como el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la deforestación y advirtió que los retrasos en la ejecución del plan pueden tener consecuencias negativas en el bienestar de personas y el crecimiento económico.



En la otra cara de la moneda, con las mejores ejecuciones del Plan Nacional de Desarrollo, las cuentas del Gobierno destacan que los sectores de Función Pública (46,2%), Ciencia Tecnología e Innovación (37,5%); Relaciones Exteriores (36,4%), Trabajo (35,3%) y Defensa (16,7%); son los que muestran un mejor desempeño.



Para poner un ejemplo de lo importante de tener avances en el Plan de Desarrollo, hay que traer a colación indicadores como el porcentaje de “títulos entregados a través del Fondo de Tierras”, “hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda urbanos y rurales” o de “municipios priorizados con atención integral a todos los niños, niñas y adolescentes”; actualmente no se puede saber si se están cumpliendo o no, ya que no hay cómo medirlos, y no se puede distinguir entre promesas cumplidas o ‘cantos de sirena’.

Economía colombiana iStock

“Si no hay una adecuada ejecución de estos programas y proyectos, el plan de gobierno por el cual el Presidente fue elegido, no se va a cumplir. Y eso puede tener implicaciones negativas en términos especialmente del bienestar de las personas, del crecimiento económico y por eso vale la pena, ratifico, revisar esto en detalle y ojalá el Gobierno pueda acelerar la ejecución de esos programas y proyectos para poder cumplir con el plan de desarrollo”, concluyó el Director de Fedesarrollo a Portafolio.

Grandes atrasos en el PND para grupos étnicos y raizales

Otra de las grandes deudas o ítems pendientes en el Plan Nacional de Desarrollo se aprecia al discriminar este documento por medio de las clasificaciones, que dejan claro que los pueblos raizales, rom e indígenas, así como las comunidades negras, tienen los mayores porcentajes de indicadores incumplidos por parte del Gobierno Petro.



Para poner un ejemplo, el 98,6% de los indicadores de las comunidades negras no muestran avances. En el caso de los pueblos indígenas o raizales, este porcentaje oscila entre el 91 y 97% cuando se revisa el estado de atraso. Abordaje de la pobreza, violencia hacia la mujer, oferta educativa, atención de la niñez y ofertas de crecimiento y desarrollo económico; son algunos de los que están todavía pendientes en el balance del PND.



DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodista de Portafolio