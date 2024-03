Movimientos en el DNP: tras llegada del nuevo director, dos funcionarios renunciaron

La pelea entre los técnicos y los políticos que hay al interior del Gobierno Nacional y los cambios al Plan Nacional de Desarrollo, que algunos funcionarios dicen que se “hizo trizas”; sigue generando revuelo al interior de las entidades encargadas de proyectar el futuro del país, siendo el turno esta vez para Planeación Nacional (DNP).



En medio de la llegada de Alexander López Maya a la cabeza de esta entidad, dos nuevos funcionarios de alto nivel de la misma, presentaron sus renuncias a dos de las subdirecciones más importantes que hay en el DNP.

Gustavo Petro. Sergio Yate / Portafolio

La primera de estas fue la de Hugo Guerra, quien está al frente de la Subdirección General de Descentralización y Desarrollo Territorial. Este personaje es politólogo, con maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y especialista en Análisis de Políticas Públicas. Hace parte de los técnicos.

Cabe resaltar que si bien esta dimisión se presentó hace varias semanas, a la fecha no se le ha aceptado la carta en la Presidencia de la República. Mientras no se dé la aceptación oficial por parte de Casa de Nariño, Guerra seguirá en el cargo durante 30 días hábiles, según lo estipulado en la legislación nacional.

Pesos colombianos iStock

En segundo lugar, renuncia que fue presentada el pasado 15 de marzo, está Juan Miguel Gallego, quien es subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional. Este personaje, que también está entre los técnicos, se le conoce como el cerebro de aterrizar el plan de Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo”.

Según fuentes del Gobierno, para el caso de Gallego, quien en la carta agradeció por la oportunidad y dice que da un paso al costado por motivos personales, su salida se habría dado por el malestar que le generó el hecho de que el Gobierno hubiera “hecho trizas”, el Plan Nacional de Desarrollo.

Jorge Iván González Cortesía

Así las cosas, a nivel directivo dentro del DNP solo queda Tania Guzmán, subdirectora general de Regalías, y Martha Cecilia García, subdirectora encargada de Inversiones Seguimiento y Evaluación de Planeación Nacional, quien es una de las pocas funcionarias al interior de este Gobierno que se plantó ante el presidente Petro en la pasada crisis de presupuesto.

Estas renuncias se suman a la de Alejandro Herrera, quien estaba en la subdirección de Inversiones del DNP antes de Martha García, y a la de Jorge Iván González, director que antecedió a Alexander López en el liderazgo de esta entidad y quien recientemente lanzó duras críticas a la Casa de Nariño.

Martha García, subdirectora general (e) de Inversiones Seguimiento y Evaluación del DNP. Archivo Particular

González Borrero dijo hace unos días que le duele ver cómo el “Consejo de Ministros cambió de manera sustantiva. Es increíble ver cómo se pasa de un Consejo de Ministros, de gobernantes, a un Consejo de Ministros que cada vez es más de activistas”, haciendo énfasis en que es necesario el debate para generar desarrollo.

“La gente nos pregunta por qué el Presidente no estuvo contentos con nosotros y yo digo que no entiendo, porque los cambios que nosotros propusimos, y no sólo nosotros, que propuso el Congreso, que se propuso en el Plan de Desarrollo a través de los diálogos regionales, que propusieron los ministros en los artículos del Plan de Desarrollo, son absolutamente revolucionarios para la sociedad colombiana”, agregó.

Casa de Nariño. Archivo EL TIEMPO

El exdirector de Planeación Nacional, quien dejó su cargo por diferencias con el presidente Petro durante el reciente escándalo de los líos en el Presupuesto General de la Nación, dijo que desde un principio se buscó crear una hoja de ruta, con el Plan de Desarrollo, en la que se escucharan las voces de diversos sectores.