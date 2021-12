‘Planteamos una pensión ciudadana de $400.000 al mes’

En agosto de este año Alejandro Gaviria se despidió de la rectoría de la Universidad de los Andes para lanzarse al ruedo presidencial. Sus propuestas incluyen, entre otros temas, una revisión al sistema pensional, generar 2 millones de empleos enfocados en las mujeres y los jóvenes, y revisar las exenciones de algunos sectores y de los más ricos.

(‘Regular drogas eliminaría rentas ilegales’).

¿Cuál será el principal reto en materia económica en 2022?

El reto más grande es la generación de empleo. Todavía tenemos un millón y medio de desempleados e inactivos frente a las cifras de antes de la pandemia y creo que estamos lejos de recuperar lo perdido. No me gusta el triunfalismo y la complacencia de que vamos a tener el mayor crecimiento en 100 años, porque también tuvimos la mayor caída y si quisiéramos retomar el crecimiento que tendríamos si no hubiéramos tenido la pandemia, la economía tendría que crecer 8% el año entrante, cosa que no va a ocurrir. También me preocupa lo que está pasando con la pandemia y las amenazas de Ómicrom, y lo que puede implicar en términos de cierres de actividades y la pérdida de la confianza. Hay que insistir entonces en salud pública y economía.

¿Qué estrategia plantea para reducir la tasa de desempleo?

Creo que hay dos tipos de política: la primera tiene que ver con la reactivación de sectores que generan mucho empleo y quisiera hacer un énfasis en temas de crecimiento verde también. La propuesta que tengo es la generación de 2 millones de empleos en dos años, con un plan de choque enfocado en los jóvenes y las mujeres, la idea es dar capacitación gratuita para el trabajo, con cursos cortos y flexibles enfocados en lo que las empresas necesitan y en lo que el mercado laboral está demandando.

(‘Humo blanco’ en cónclave de coalición de la Esperanza).

Las personas que no puedan estudiar porque tienen que rebuscarse la vida, porque tienen hijos y son cabeza de familiales entregaremos en el contexto de este programa una renta básica que les permita subsistir mientras estudian.

La estrategia de crecimiento como la concibo está en el desarrollo económico como una especie de autodescubrimiento. Cada región está buscando mejores formas de insertarse en la economía nacional y en la global, ahí es donde está el papel fundamental del Estado, para potenciar el aparato productivo, encontrando los obstáculos, y los bienes públicos que se necesitan, para que las historias de crecimiento que se están dando en las regiones puedan materializarse. Creo que Colombia en la próxima década va a tener que reinventar su economía, con base en agricultura sostenible, ecoturismo, en la bio-economía y en sectores de minería sostenible.

Una de sus propuestas es crear una pensión ciudadana universal, ¿en qué consistiría el mecanismo?

Cuando se mira el conjunto de políticas sociales en Colombia, tal vez donde tenemos menos progreso en los últimos treinta años en el sistema pensional. Que ha excluido sistemáticamente al 80% de la población, es un sistema que está enfocado en muy pocos y de alguna manera refuerza los privilegios de la economía. Es un sistema donde los rendimientos de quienes no alcanzan a pensionarse, porque no cumplen los requisitos del número de semanas, son casi expropiados para pagar pensiones altas. El sistema debe incluir a todo el mundo. La proyección en Colombia para la vejez no incluye a la mayoría de la población, ahí planteamos una pensión ciudadana, con un valor cercano a los $400.000 mensuales, para todos los adultos mayores de 65 años que lo necesiten, y que se financiaría con dos fuentes principales: una disminución del 1% de la renta exenta del 1% más rico de la población, y un aumento del impuesto de las ganancias ocasionales. Cubriría a más o menos 3 millones de personas, y en estos cálculos, el costo fiscal está alrededor de los $8 billones al año.

(Qué proponen los precandidatos presidenciales en infraestructura).

¿Se requiere otra reforma tributaria?

Creo que sí, Colombia tiene unas finanzas públicas desequilibradas. El candidato que diga que Colombia no necesita otra reforma tributaria está diciendo mentiras. Esa próxima reforma debe tener dos características principales, nivelar la cancha para las empresas, pues las tasas efectivas de tributación son muy diferentes entre sectores, eso significa eliminar todas las exenciones entre sectores privilegiados, y en el impuesto de renta hay que hacer cambios en el impuesto de las personas y sobretodo de los más ricos, y disminuir los niveles de renta exentas a los más pudientes y ricos. El país debe pensar en un impuesto a la riqueza permanente, y al mismo tiempo, la transparencia en el gasto público es fundamental.

¿Qué otras reformas necesita el Estado?

Una fundamental es la reforma pensional, que es donde se generan las mayores distorsiones e inequidades en el país, y otro asunto necesario es una reforma a la policía y a la justicia.

¿Cuál sería su estrategia con el petróleo?

Acabar con el petróleo no es una buena idea, eso nos lleva a un debate falso. En nada contribuiríamos a nuestra meta de descarbonización, si queremos tomarnos en serio nuestros compromisos internacionales deberíamos hacer un énfasis sobretodo en parar la deforestación, en particular en el Amazonas. Y hay otras prioridades, como la electrificación de la red de transporte, el aprovechamiento de los residuos, y la economía circular. Eso sí, debemos incrementar la producción de energía a partir de renovables, algo que el Gobierno ha venido haciendo tímidamente, y plantear una transición hacia ese desarrollo.

LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE