Las EPS piden aislamiento generalizado y ayudas económicas

Gestarsalud, el gremio de las EPS en Colombia, le pidió al Gobierno actuar ante la crisis del covid-19 con medidas colectivas, como el aislamiento general en los territorios más afectados, y garantizar el apoyo económico para los más pobres a través de la compensación económica temporal.



Así mismo, pidió ayudas para los empresarios, con alternativas como subsidios de nóminas, y solicitó a estos últimos solidaridad para soportar estas decisiones.



“Las cifras de contagios son angustiosas en las diferentes regiones del país, pero, sobre todo, en pérdida de vidas humanas, lo que nos obliga a pensar en la toma de decisiones que, si bien en algunas ocasiones son impopulares, salvaguardan a la población de mayores impacto”, señaló Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud.



El 11 de junio pasado, comenzaron a registrarse más de 600 fallecimientos por covid-19 en Colombia, según fecha de ocurrencia, y en un pico de mortalidad que despegó en medio de la tercera ola de la pandemia.



El 21 de junio, por ejemplo, las muertes ya eran 616, lo que equivalía a que cada cinco minutos dos colombianos estuvieran muriendo por el virus en el país.



Colombia enfrenta una mortalidad sin precedentes por la pandemia, al punto que las víctimas semanales se acercan a las 5.000, según las reportadas la semana pasada (4.744, del 21 al 27 de junio). Junio cerró con más de 17.770 decesos confirmados por el virus (18 por ciento más que mayo, cuando fueron 15.054) y se consolidó como el mes más mortal en 16 meses.



Lo más grave es que el nivel de contagios no cede y el número reproductivo efectivo (personas que contagia cada infectado) permanece por encima de 2. En junio fueron 834.526 casos detectados, 52 % más que mayo, y la semana pasada se confirmaron, por primera vez, más de 200.000 (213.550), la cifra más alta hasta el momento por semana.



“Con estos motivos hacemos un llamado para que las autoridades nacionales y territoriales, de manera coordinada y articulada con los diferentes sectores económicos y sociales, analicemos las medidas y tomemos acción inmediata en cada uno de los territorios a partir de los indicadores de mortalidad, transmisibilidad, circulación viral y periodos o hechos sociales que puedan aumentar los contactos sociales, como por ejemplo periodo de vacaciones y fiestas patronales, entre otros”, agregó el gremio.



