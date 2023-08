Mineros están en ascuas por normas y por delimitación

El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro abordó 44 artículos referentes al sector minero energético, dentro de los que destacan los referentes al renglón minero, por incluir temas como la asignación de áreas para la explotación de 30 minerales estratégicos para la transición.



Ahora bien, desde la expedición de la Ley 2294 por parte del Congreso, en el sector ha habido mucha incertidumbre y expectativa, pues, además de lo que quedó establecido en esta ley, se está avanzando en temas de gran impacto como la reforma a la ley minera y cambios en la delimitación ambiental.



No obstante, el avance en entidades como el Ministerio de Minas y Energía ha sido lento, y se ha visto atravesado por temas como el cambio de viceministros de Minas y de la misma jefe de la cartera, Irene Vélez.



Desde la Agencia Nacional de Minería (ANM) habían señalado que este semestre se presentará la Ley Minera, en la que se incluirá la creación de Ecominerales.



Esta empresa iniciará con aspectos relacionados a la comercialización de oro gracias a dos compañías que están bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



Sin embargo, hasta el momento, las discusiones sobre esta legislación no se han dado aún de forma clara con la industria, que aunque ha participado en algunos espacios no conocen la propuesta completa.



Así lo destacó Carlos Cante, presidente de Fenalcarbón, quien señaló que con base en lo que se conoce solo se esperan mayores restricciones para el ejercicio de la actividad minera, no estrategias para promoverla.



Ahora bien, otra de las propuestas es un proyecto del Ministerio de Ambiente para “declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero ambiental y se dictan otras disposiciones”.



Al respecto, la Asociación Colombiana de Minería (ACM) señaló que “puede ser usada de manera arbitraria y subjetiva para suspender actividades económicas de forma indiscriminada, ya que permite la creación de áreas de protección ambiental sin contar con estudios, ni criterios técnicos y sólo amparándose en un principio de precaución”.

Adicionalmente, levantaron alertas también por el decreto de emergencia que impediría la expansión de la mina de Cerrejón en La Guajira.



