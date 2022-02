Por POT se buscará vivienda fuera de Bogotá: Camacol

La polémica que desató el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en el año 2021 continúa aún después de la firma del decreto. Los distintos sectores de construcción y vivienda aseguran que existen vacíos en la reglamentación que podrían significar graves consecuencias a la hora de adquirir vivienda en Bogotá.



El POT plantea un cambio de 180 grados en la manera como se quiere que la ciudad crezca. Ya no se buscará que la capital siga expandiéndose hacia los bordes, sino plantea construcciones más elevadas y aumentar la densidad.



Ahora bien, el proyecto también deja en firme limitaciones a la hora de disponer de vivienda de interés social, pasado a un mínimo de área de 42 metros cuadrados en esta categoría, además 30 metros cuadrados para vivienda no VIS.



Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá, contó a Portafolio su preocupación sobre los temas que alertó al distrito y no han sido tomados en cuenta.



“Tener que asumir el incremento en el costo del suelo derivado de la combinación entre un aumento excesivo de cargas, incremento de la demanda y poca disponibilidad de suelo. Esto, aunque por supuesto afecta la construcción, tiene un impacto mucho más grave en la calidad de vida de todos los bogotanos, porque va a afectar en la generación de los productos inmobiliarios”, indicó Callejas.



De esta manera, se van a producir menos viviendas (tanto sociales como No VIS) y menos proyectos no residenciales, lo que a su vez redundan en menos espacio público, menos vías y menos impuesto predial que entrarán a las finanzas de la ciudad.



Adicionalmente, el tema de intervenir el mercado estableciendo áreas mínimas para la vivienda y la prohibición de hacer viviendas de un solo cuarto impactado a las viviendas unipersonales o de dos personas.



Esto “solo hará que los hogares tengan menos opciones y busquen soluciones en los municipios cercanos o, peor aún, en la informalidad, con todos los problemas que esta trae para la generación de espacio público de calidad”, dijo el gerente de Camacol.



Y es que el mercado de este tipo de familias continúa creciendo. Según un estudio de Oferta y Demanda que realizado por la agremiación, para estos hogares lo más importante de una vivienda es la ubicación, prefiriendo cercanía o facilidad para llegar a sus lugares de trabajo y estudio.



Según Callejas, “esto lo desconoce completamente el POT, ya que las restricciones en área y la imposibilidad de tener apartamentos de una sola habitación harán que estos hogares sacrifiquen su preferencia y tengan que vivir en los extramuros”.



Desde el año 2018, el Dane evidenció la tendencia en la disminución en el tamaño de las familias en Bogotá. El promedio hoy es de 2,8 personas por hogar, según Camacol, se proyecta que para 2035, año hasta cuando estará vigente el POT, este promedio sea de 2,2 personas.



En el año 2022 se proyectan 51.964 unidades de vivienda en Bogotá, donde el 71% corresponden a vivienda VIS. Hoy continúan temas por reglamentar entre el distrito y los gremios.



Paula Andrea Galeano Balaguera

Twitter: @Paula1GB