Gobierno quiere desmontar el incentivo al almacenamiento de arroz

Las preocupaciones en torno al incentivo de almacenamiento que el Gobierno le da al sector arrocero, por los excesos de la cosecha del segundo semestre, se han incrementado tras los pronunciamientos de la cartera de Agricultura.



De acuerdo el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el diálogo con el sector sigue a disposición, sin embargo, manifestaron que es “necesario avanzar en la implementación del Plan de Ordenamiento Productivo que permitirá el desmonte definitivo del incentivo al almacenamiento”.



Según la cartera, el incentivo fue una medida temporal, que con el tiempo se volvió permanente y que con base en estudios, durante 30 años no sirvió como instrumento para planificar las siembras y organizar los niveles de producción del grano.



“En tal sentido, el Ministerio lamenta que en la sesión del Consejo Nacional del Arroz convocada este martes no se haya llegado a un acuerdo (…) reiteramos la intención de concertar con los representantes del sector un camino común, pues la discusión no puede darse en términos del incentivo, sino que debe avanzar hacia la construcción de una política pública del sector arrocero que beneficie fundamental a los productores”, afirma el Ministerio.



Por su parte, el gerente general de la Federación Nacional de Arroceros, Rafael Hernández, aseguró que la preocupación gira en torno a los excesos de las cosechas del segundo semestre que siempre se generan, debido a que son las que provienen de los cultivos de secano que equivalen al 70% de la producción del país.



"El excedente genera una sobreoferta y esto se deriva en una caída de los precios. Por esto, siempre se ha negociado con la industria y con el Gobierno el incentivo al almacenamiento, que lo que hace es sacar del mercado el excedente por tres o cuatro meses para ser utilizado en el primer semestre del siguiente año, que generalmente es un poco deficitario", manifestó Hernández.



Respecto a la respuesta del Gobierno de acabar con el incentivo, el líder gremial explicó que "el Gobierno ha dicho que esto era un mecanismo temporal, pero eso nunca se habló porque yo me senté en esa mesa en el año 96 y nunca se habló de temporalidad. Se dijo que este iba a ser el mecanismo que iba a reemplazar al Idema".





