Las sociedades científicas piden suspender debate de reforma a la salud

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), solicitó al Ministerio de Hacienda radicar ante el Congreso el análisis completo de viabilidad fiscal de la reforma a la salud como condición para continuar con los debates que se llevan a cabo en la plenaria de la Cámara.



Según la presidente del gremio, Gloria Bernal, "en aras de la transparencia y la garantía de un debate amplio y sustentado de información técnica, creemos que la sociedad colombiana tiene derecho a conocer este análisis y el aval fiscal, mucho más si ya está listo, no puede ser parcial".

En ese sentido, la líder gremial detalló de que a pesar de que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha dicho en recientes intervenciones que el proyecto ya cuenta con aval fiscal y que "no es obligatorio haberlo entregado", este debería ser dado conocer completo públicamente y no de manera parcial como ha indicado el jefe de la cartera.



(Lea: Organizaciones médicas buscan espacio para presentar propuestas a la reforma de salud)



El gremio médico, aunque reconoce que el Artículo 7 de la Ley 807 de 2005 permite al Ministerio de Hacienda conceptuar en cualquier tiempo sobre la consistencia del impacto fiscal de los proyectos de ley, recuerda que el texto inicialmente presentado ha sido modificado tanto en el primero como en el segundo debate.



"Por la integralidad normativa, esta norma no permite conceptos parciales como pretende el señor Ministro de Hacienda y en gracia de discusión, así lo permitiera, es imperioso conocer el análisis total del proyecto, en la medida que sin ese elemento de juicio, los integrantes de la Cámara de Representantes no tienen la información necesaria para discutir sobre la conveniencia o no de la reforma, y por ende ver la sostenibilidad fiscal de la propuesta”, agregó Dora Bernal.

(Vea también: Ninguna EPS debe dejar de prestar servicio a los usuarios: Minsalud)

Sector salud iStock

Agregan que la ACSC considera imperativo que el Ministerio de Hacienda no solo dé a conocer el concepto ya solicitado, sino que, complementario a ello, evidencie la existencia o no de estimativos erróneos de impacto fiscal, tanto ante el Congreso de la República como a los colombianos.



"El país está afrontando un desfinanciamiento en las condiciones actuales en temas que no son del resorte de las EPS, como por ejemplo los asuntos que deben cubrirse fuera del plan de beneficios en salud, cuyos recursos son responsabilidad del Estado", concluyen.

(Vea: Pagar el 8% a las EPS es botar la plata de los colombianos, dice el Centro Democrático)

PORTAFOLIO