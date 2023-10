Razones por las que el Gobierno no ha cumplido peticiones de taxistas

En menos de dos meses, el Gobierno Nacional ha formulado tres propuestas para solucionar sus inquietudes e incomodidades frente al incremento que ha estado experimentando el precio del galón de gasolina en el país a lo largo del año.



No obstante, a la fecha, ninguna de las tres se ha podido cumplir. Dos de estas fueron descartadas días después de ser anunciadas y la otra aún no se ha podido implementar. Frente a esta situación, los taxistas y pusieron sobre la mesa la posibilidad de irse a paro nuevamente.



La primera propuesta se anunció en el pasado mes de julio, cuando el ministro de Transporte, William Camargo, aseguró que las tarifas de los taxis iban a subir para así compensar los altos costos que estaban asumiendo los conductores de vehículos amarillos, esto a pesar de que el Gobierno no tenga las competencias para hacerlo, pues esto les corresponde a las alcaldías de cada población.



Esta resolución nunca pudo salir en firme y, en un segundo intento, el jefe de cartera anunció una nueva propuesta: "Implementar una tarifa diferencial de gasolina para la industria del taxi. El objetivo es evitar aumentos en la tarifa que afecten a los usuarios", dijo Camargo al gremio de los taxistas.

Sin embargo, esta propuesta tuvo la misma suerte de la anterior, pues esta no era viable, según reconoció el viceministro de Transporte, Eduardo Enríquez: "Para nosotros es imposible que en todas las estaciones de servicio se tenga un precio diferencial para taxistas y para el resto de los usuarios".



Esto fue debido a que, además de tener costos muy elevados por los cambios en materia logística, comercial, regulatoria y tecnológica que se requería para su implementación, facilitaría prácticas ilegales como el contrabando o el desvío de gasolina.



Por ende, el Gobierno hizo un tercer intento de ayudar a los taxistas y el 1 de septiembre anunció un subsidio de gasolina, entregado en efectivo a cada conductor, siendo este monto de entre 80.000 y 100.000 pesos al mes vencido. Se mencionó que el primer pago se realizaría para el mes de septiembre, pero su implementación se encuentra retrasada.



El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que los retrasos se deben a que solo 40.000 taxistas, de los 300.000 que hay registrados en el país, han actualizado su información en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), requisito indispensable para saber de manera concreta a quienes les va a llegar esta ayuda.



Para Hugo Ospina, representante de más de 16.000 taxistas en la ciudad de Bogotá, este bajo número de inscripciones refleja que la mayoría de los conductores está en desacuerdo con que la solución a sus peticiones se vea condensada en un subsidio. Menciona que esta iniciativa viene desde los taxistas que aspiran a los concejos municipales y quieren usar este beneficio para hacer campaña.

"El Gobierno tiene una particularidad y es que a todos los que hacen paro les da algo. Además, la gasolina no es solo para los taxistas, sino para todos los colombianos, y si logramos una reducción en precio, eso incidiría en el costo de la canasta familiar", explicó.



Bajo esta lógica, el líder taxista señala que la petición que le hicieron en el mes de agosto al Gobierno fue modificar la fórmula con la que se fijan los precios de los combustibles, pues lo que más pesa en el costo final del galón son los impuestos y lo que se paga a Ecopetrol.



Ospina manifiesta que, si se ajusta esta fórmula, el precio de la gasolina bajaría entre 2.900 y 3.700 pesos por cada galón no solo para el sector taxista, sino también para todos los conductores del país.



Esta opción no convence al Minhacienda y por ello les instó a los taxistas que actualicen sus datos en el Runt para que así puedan acceder a esta compensación, la cual aún tiene otos pasos pendientes para que se convierta en realidad.



Uno de estos es la expedición del decreto que viabiliza la entrega de este subsidio que se llamaría Competaxi, según la versión inicial del proyecto del decreto, el cual debe salir a un periodo de consulta. Expertos aseguran que lo ideal es que este proceso tome unos 15 días, tiempo que se agregaría a la semana que puede demorarse su publicación.



En caso de que los taxistas no actualizan sus datos en el Runt, fuentes de Gobierno Nacional aseguraron que solo se les dará el beneficio a los conductores que sí lo hayan hecho; además, deben cumplir con otros requisitos, como tener el Soat, la licencia de conducción y la revisión tecnicomecánica en vigencia.



El valor de este subsidio se entregaría hasta a dos conductores por vehículos y se calculará dependiendo del consumo final, los kilómetros operativos y el precio de la gasolina.



