¿Argos se quedó con tierras de desplazados? Esto dice Petro

Durante un evento realizado en el corregimiento de El Salado (Bolivar), el Gobierno hizo entrega de más de 780 hectáreas de tierra para proyectos productivos a campesinos víctimas del conflicto.



En el marco de ese acto, el presidente Gustavo Petro hizo mención de la masacre ocurrida en ese territorio en el 2000 y los despojos de tierras que generaron que decenas de familias en los Montes de María tuvieran que marcharse a causa de la violencia.



En ese orden de ideas, el mandatario se refirió a la organización empresarial antioqueña Argos por "quedarse con la tierra de los desplazados".

“Estas tierras que reciben muy bien al ciudadano, a la ciudadana del pueblo antioqueño, fueron ocupadas por un gran capital que se denomina Argos, se quedó con la tierra de los desplazados, no voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaría del fruto de la masacre y de la sangre; se quedó con las tierras de los campesinos”, mencionó el jefe de Estado.

Según lo señaló Petro, la empresa tiene en su contra más de 20 procesos judiciales de restitución de tierras en las que se determinó que se deben devolver los predios.

En un panorama más general, el presidente pidió investigar a los funcionarios que han guardado las sentencias y dijo que “han cometido un crimen. Eso se llama desacato a la justicia y yo le ordeno (refiriéndose al director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega) que todos esos funcionarios sean acusados ante la Fiscalía General de la Nación para que no vuelva a ocurrir”.

En un panorama más general, el presidente pidió investigar a los funcionarios que han guardado las sentencias y dijo que "han cometido un crimen. Eso se llama desacato a la justicia y yo le ordeno (refiriéndose al director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega) que todos esos funcionarios sean acusados ante la Fiscalía General de la Nación para que no vuelva a ocurrir".

Por esa misma línea, el mandatario recalcó la importancia de que haya una reparación de las víctimas del conflicto armado.

"Tiene que llegar un momento de reconciliación. No podemos vivir 75 años en guerra, tres generaciones enteras consumidas en un conflicto, una sociedad que pareciera hecha para matarse entre sí y no para unirse, no para construirse como una nación", destacó Petro.

