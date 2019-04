Todo lo que debe saber del paro nacional de este 25 de abril

Para este jueves 25 de abril las principales centrales obreras y de profesores tienen programadas una serie de movilizaciones en el país como protesta en contra del Plan Nacional de Desarrollo. A estas protestas se unirán estudiantes universitarios y sindicatos para exigirle al Gobierno del presidente Duque el cumplimiento de varios acuerdos.



Según Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el cese de actividades se realizará porque el PND "incluye una reforma laboral y pensional muy grave".



Así mismo exigen mejoras en la atención de la salud de los profesores y trabajadores y cerrar la brecha en la jornada única.



"Se requiere que los acuerdos y el debate se materialice en cumplimientos. Peor aún, el Plan Nacional de Desarrollo está en contravía de lo firmado en las actas y atenta contra la educación pública. Entonces, sí se justifica el Paro", asegura Fecode.



Por su parte, los estudiantes se unirán a las movilizaciones porque, según ellos, "el Gobierno Nacional está incumpliendo con dos puntos de los acuerdos", según Jennifer Pedraza, líder estudiantil de la Universidad Nacional.



"El primero, es que no se incluyó en el PND los saldos presupuestales apropiados y no comprometidos. El 20 por ciento de estos deberían ir para la ciencia y la educación. Y el segundo punto, es que acordamos una reforma constitucional al Sistema General de Regalías en conjunto, pero no se está haciendo", agrega Pedraza.



No obstante, el Gobierno y los estudiantes ya han avanzado en importantes puntos para dar cumplimiento a los acuerdos. Por ejemplo, con la aprobación de la Ley 1942 de 2018 se cumplió con el compromiso de incorporar en el presupuesto bienal de regalías 1,5 billones de pesos para educación superior. En este sentido, Colciencias presentó las convocatorias del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, detallando especialmente el programa de excelencia doctoral del bicentenario, cuyo objetivo es apoyar la formación de 1.000 investigadores, docentes y maestros a nivel de doctorado en universidades colombianas.



Frente a la reforma al Icetex, se planteó, durante la última reunión de seguimiento, que continuarán las mesas técnicas para afinar detalles. "Se estableció puntualmente, conforme a lo solicitado por la mesa, la necesidad de realizar una reforma integral al Icetex en materia de gobernanza, estructura y características de su portafolio de servicios y fuentes de financiación, incluidos los fondos creados en la Ley 1911 de 2018", señala el Ministerio de Educación en un comunicado.



Otro avance importante, según Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) tiene que ver con los recursos prometidos por el Gobierno Nacional.



PUNTOS DE CONCENTRACIÓN



De acuerdo con la CUT, las movilizaciones en Bogotá comenzarán a las 9 de la mañana. En la capital de la República habrá tres puntos de salida.



El primero en el parque Nacional, el segundo en la Universidad Nacional y el tercero en el Centro Administrativo Nacional (CAN). El punto de encuentro de las movilizaciones será la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad. Además se prevén posibles movilizaciones en la calle 72, la calle 45 y la calle 26.



En Medellín las marchas comenzarán a las 9 de la mañana y saldrán desde el Parque de los deseos hasta La Alpujarra.



Por su parte, en Cali las movilizaciones comenzarán una hora antes (8:00 a.m.) e irán desde la Glorieta de Sameco hasta el CAM.



En Cartagena, las manifestaciones arrancan a las 3 de la tarde desde la Plazoleta India Catalina hasta la Plaza de la Aduana.



Para el caso de Bucaramanga, los manifestantes se reunirán en el Parque San Pio a las 9 a.m. y terminarán en el Parque García Roviva.



En Tunja se tiene programado el inicio de las concentraciones desde las 8:30 a.m. en la UPTC hasta la Glorieta Norte. El punto de encuentro será la Plaza de Bolívar.



En Valledupar el punto de salida será la sede administrativa del Sena y el encuentro en la Plaza Alfonso López. Las marchas comenzarán a las 8 a.m.



A esa misma hora, en el Huila, arrancarán las movilizaciones desde el parque del Amor y la Amistad. El encuentro será en el Parque Santander.



En Caquetá la concentración irá desde el Colegio Normal Superior y pasará por la Gobernación antes de llegar a la alcaldía de Florencia. Hora de salida: 9 a.m.



En Nariño las movilizaciones serán en Pasto y en Ipiales. El punto de concentración será la Plaza Nariño.



En el Atlántico la marcha saldrá del colegio Inem calle 30 hasta la rotonda del barrio Simón Bolívar.



Para el caso del Cauca, las marchas inician desde las 8 a.m. y la concentración será desde la iglesia Santo Domingo hasta llegar a la plaza principal de Popayán.



En Quindío habrá dos puntos de encuentro: la Plaza de Bolívar en Armenia y en la Universidad del Quindío.