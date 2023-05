¿Cambio en el Minsalud generará variaciones en el proyecto de reforma?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró, este lunes 1 de mayo, que en el país "la gente no tiene derechos" ni libertad, es "un pueblo al que han condenado a una de las mayores desigualdades sociales de la Tierra", lo que ha provocado que haya "muchísimas necesidades fundamentales insatisfechas".

(Vea: El pedido de Petro: que el país se movilice por 'reformas del cambio').

En el acto de posesión de siete nueve ministros, en reemplazo de los que salieron la semana pasada en la primera gran crisis de su gabinete, el mandatario aprovechó para lanzar un alegato por sus reformas sociales con las que busca menguar esta desigualdad.

Petro criticó que las últimas décadas "se trató de construir que el mejor camino para garantizar los derechos individuales y colectivos de la sociedad era permitir que el dinero público fuera intermediado por empresarios".

"El resultado es que se acumularon fortunas, que hubo robos y desastres éticos alrededor del manejo de estos recursos pero no hubo un aumento en la calidad y en la cobertura para asegurar que los derechos de la gente sean universales", agregó.

(Vea: Nuevos ministros del gobierno Petro tomaron posesión de sus puestos).

Como consecuencia, "la gente hoy no tiene derechos. Si uno camina por doquier (...) se encuentra perfectamente con esa desigualdad social", agregó. Y, "si no hay satisfacción de las necesidades, no hay libertad", por lo que Colombia "es un pueblo sin libertad".

Frente a esto, "un Gobierno progresista tiene que avanzar en alcanzar libertades" y las reformas presentadas hasta el momento "muestran de qué lado está el Gobierno".

Los tropiezos sufridos por las reformas en el Congreso fueron uno de los detonantes de la crisis ministerial de la semana pasada. Por eso, Petro defendió este lunes que "el Gobierno trabaje día y noche (...) la Administración debe prepararse para trabajar las 24 horas, respetando los derechos laborales y el descanso", lo que implica tener más gente trabajando.

(Vea: Los ministros de confianza de Petro: quiénes se mantienen en el cargo).

"No vamos a pasar este Gobierno con la inquietud de que dejamos pasar el tiempo, que no hicimos lo que teníamos que hacer", recalcó el jefe de Estado.

Marchas del 1 de mayo. EL TIEMPO

El presidente subrayó que "la reforma agraria es una de las más importantes, una de las políticas fundamentales del cambio social en Colombia", mientras que criticó que "el presupuesto nacional no redistribuye la riqueza, no sirve para la equidad social" y por eso también se tiene que reformar.

Por último, se dirigió al nuevo ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para recalcar que "el cambio en el ministerio no cambia la esencia del proyecto" de reforma de la salud de su antecesora, Carolina Corcho, que ha sido motivo de honda controversia nacional, por lo que tiene una "fuerte tarea" de lograr el apoyo en el Congreso.

(Vea: 'Los fondos privados de pensión ya no financian a la Nación': Petro).

EFE