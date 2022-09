Precios de energía: pros y contras de medidas tomadas por el Gobierno

Tal como lo había anunciado en días pasados la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, este viernes presentó las medidas que ha adelantado el gobierno para frenar el alza en las tarifas de electricidad. La funcionaria explicó cuatro pilares de la que ha sido y será la gestión en esta materia. Pese a eso, voces del sector señalan que faltan medidas de fondo, como en lo referente a indexadores.



En un primer momento, la ministra habló de una serie de ajustes regulatorios, que presentó la Creg como proyectos de resolución y que aún no están en firme. Se trata de tres proyectos en los que se revisa el indexador en los contratos de distribución y transmisión ajustándolo de forma temporal al que sea más bajo entre IPC e IPP, explicó la viceministra de Energía, Belizza Ruiz.



Otro punto es que las comercializadoras podrían, de manera voluntaria, diferir sus obligaciones de opción tarifaria a pagar entre septiembre y diciembre para ser pagada en 18 meses desde enero de 2023. Esta medida, más que un impacto en la tarifa, tendría un efecto en mantener la estabilidad financiera de las compañías.



El último de los proyectos de resolución hace referencia a una medida transitoria que abarcar a los generadores térmicos y que hace que deban presentar todas las opciones de configuración y no solo una. José Camilo Manzur, presidente de Asocodis, celebró las medidas y que se hayan hecho en el marco de la institucionalidad. Sin embargo, de acuerdo con Sandra Fonseca, presidente de Asoenergía, no va a generar los cambios en las tarifas de electricidad en los usuarios. Frente a este punto, Alejandro Castañeda, director de Andeg, señaló que es favorable que sea transitoria, pero que se debe evaluar más seguido que cada 5 meses, dado que podría generar incluso el efecto contrario al deseado.



El segundo pilar, de acuerdo con la ministra Vélez hace referencia a una serie de reuniones con actores de la cadena, después de las cuales se encontró una voluntad de las generadoras y comercializadoras por renegociar sus contratos bilaterales.



Castañeda afirma que las medidas presentadas dan una señal de cómo se podría dar la revisión. Por ejemplo, usando la alternativa a indexación propuesta desde la Creg.



Tras esto, la ministra Vélez señaló que el tercer pilar de la gestión será un seguimiento a esos acuerdos bilaterales entre las compañías. Esta será una función que ejecutarán entre la Creg y la cartera de Energía.



Y el último pilar que presentó la líder de la cartera hace referencia a continuar el diálogo. “Lo que estamos demostrando es que esta estrategia se puede aplicar, con logros que nos van a beneficiar a todos”, dijo.



Castañeda destaca que de los anuncios, el tema más relevante es que las decisiones se tomaron desde la institucionalidad. “La postura del gobierno con respecto a una intervención no tenía un buen recibimiento en el sector”, dijo.



Sobre este mismo punto, Fonseca también aplaudió que la solución se haya encontrado desde los mecanismos previstos para tomar estas decisiones. Sin embargo, señaló que las medidas son insuficientes.



De acuerdo con la líder del gremio de grandes consumidores de energía, hace falta una serie de revisiones estructurales. Además, las medidas regulatorias todavía no están en firme. “Con respecto al indexador, no se ha tomado una decisión estructural. Es una función que apunta a tomar el menor índice entre IPP e IPC, pero no resuelve a largo plazo”. Además señaló que una parte importante de las medidas son de carácter voluntario, con lo que su efecto podría ser disparejo.



Manzur también señaló que su efecto será diferencial de acuerdo a cada mercado y los tiempos en que se apliquen las medidas.

Gobierno anuncia medidas para frenar alzas de la energía.

Efectos en las facturas

Durante la presentación de los cuatro pilares de acción, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, señaló que hay medidas que podrían tener efecto de forma inmediata una vez se expida la regulación. Por su parte, Camilo Sánchez, presidente de Andesco, dijo que estas se verían hasta noviembre.



Al respecto Alejandro Castañeda, director de Andeg, aseveró que algunas medidas serán inmediatas para el siguiente ciclo de facturación y otras tomarán más tiempo en trasladarse al usuario, especialmente aquellas que sean voluntarias y requieran negociación entre empresas para surtir efecto.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio