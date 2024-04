'Mi gobierno no persigue a la oposición': Petro, tras llamado a juicio de Álvaro Uribe

El presidente Gustavo Petro, quien este martes sostuvo una reunión con Nicolás Maduro en Venezuela, habló por primera vez sobre el llamado a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación al expresidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

"Mi gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia. La justicia siempre podrá esperar de mi gobierno respeto y protección de su independencia", apuntó el presidente Petro en su cuenta de X en la mañana de este miércoles.



La Fiscalía de Luz Adriana Camargo, en su primera decisión de gran peso, llevará a juicio a quien fue presidente de la República entre 2002 y 2010.



Según el escrito de acusación, hecho por un fiscal delegado en la Corte Suprema de Justicia, el ente judicial señala que Uribe "contando con apoyo consciente, deliberado y sistemático de múltiples personas, bajo la coordinación, la dirección y con el beneplácito, patrocinio o aval suyo, materializó la estrategia que idearon para lograr testimonios, y/u otros medios probatorios que dieran cuenta de hechos o situaciones parcialmente cierto(a)s o que no corresponden a la realidad".



Mi gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia. La justicia siempre podrá esperar de mi gobierno respeto y protección de su independencia https://t.co/0tgWLSXfBm — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 10, 2024

"Todo esto con el propósito de falsear o colocar en duda versiones que contra él y su hermano habían rendido y reiterado los señores Pablo Hernán Sierra García y Juan Guillermo Monsalve Pineda (dos exparamilitares que declararon en contra de Uribe)", dice el escrito.



Cabe resaltar que el caso de Uribe se remonta al 2012, cuando el entonces exmandatario demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda. En lugar de abrirle una investigación al senador, la Corte Suprema de Justicia le inició un proceso a Uribe. Tras renunciar a su curul de senador, en agosto de 2020, el líder del Centro Democrático quedó en manos de la justicia ordinaria.



PORTAFOLIO