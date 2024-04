Preocupación por ponencia alternativa de reforma de la salud y sobre su aval fiscal

El Pacto por una Mejor Salud se pronunció acerca de la ponencia alternativa radicada por el senador del partido Verde, Fabián Díaz, el pasado 26 de marzo y ante el informe financiero presentado por el Ministerio de Hacienda el 20 de marzo en relación con el proyecto de ley 339/2023 de Cámara-216/2023 de Senado.



(Vea: ¿Petro pondrá en marcha la reforma a la salud a través de nuevo modelo para docentes?)



De acuerdo con el Pacto, que reúne a usuarios, pacientes, aseguradores, entidades prestadoras de servicios de salud, profesionales de salud, el sector farmacéutico y dirigentes del sector hay preocupaciones respecto a estos dos temas que hoy son la línea del futuro del sistema de salud del país.

Con base en lo mencionado por el conglomerado, la reforma alternativa propuesta por el senador Díaz introduce unos cambios que no responden a las preocupaciones expresadas por la mayoría de los actores del sistema.



(Lea también: Exministro de Hacienda explicó por qué sería 'imposible de hacer' la reforma a la salud)



Por esto, asegura que "a pesar del empeño y de las buenas intenciones" del congresista, las modificaciones planteadas en su proyecto de ley no llevan a mejoras estructurales frente al texto que planteó el Gobierno.



"Persiste la eliminación del aseguramiento en salud; mantiene la regresividad de cara a derechos adquiridos por los ciudadanos; reproduce las mismas confusiones conceptuales y operativas frete al rol y responsabilidad de los agentes en el sistema; carece de aval fiscal", manifiestan.



(Vea: De dónde saldrían los recursos para financiar la reforma a la salud)



Así mismo, agregan que desconoce avances en el goce efectivo del derecho a la salud; no resuelve las dificultades que el sistema de salud enfrenta; tampoco garantiza la transparencia en el manejo de los recursos financieros del sistema y le falta el consenso mayoritario de los agentes del sector.

Reforma a la salud FOTO: iStock

Aval fiscal del Minhacienda

Frente a este aspecto, el Pacto reflejó que el actual informe sobre el "aval fiscal" del Ministerio de Hacienda, sobre la reforma a la salud, no difiere del anterior emitido en noviembre de 2023.



(Lea más: ¿A qué se refería Petro al decir que la reforma a la salud 'ya se puso en marcha'?)



Según lo dicen, las cifras contenidas en este nuevo documento están sujetas a los ajustes en el trámite legislativo y a los soportes que entregue el Ministerio de Salud y Protección social que permitan afinar las proyecciones.



"El Ministerio de Hacienda manifiesta que se encuentra a la espera de los insumos por parte del Ministerio de Salud para conocer los supuestos detrás de las cifras entregadas a ellos", indican.



Así mismo, desde la cartera reconocieron que faltan recursos por $2.5 billones para financiar la UPC del 2024 y por una cifra cercana a $3.4 billones para financiar los presupuestos máximos, también para la vigencia 2024.



(Vea más: Para ser viable, reforma a la salud exige sacrificar inversión)



También, la estimación del informe sobre el Ingreso proyectado vs el gasto proyectado muestra que, en el primer año 2025, existe un faltante de 2.9 billones de pesos, faltante que se hace presente en todo el horizonte temporal de la proyección hasta el 2033. La suma total de los déficits anuales acumularía 15.1 billones de pesos, expresada a precios constantes de 2024.



"Esto supondría que el gobierno nacional tendría que recortar recursos de presupuesto de otros sectores o tendría que conseguir esos recursos por vía de una reforma tributaria; es decir, reconoce de manera directa que no hay espacio fiscal para asumir los gastos adicionales de la reforma", afirman.



(Lea también: Viabilidad de la reforma a la salud dependería de nuevos recortes al PGN: Minhacienda)



A pesar de estas situaciones, los actores del sistema reiteraron que la incertidumbre en el sector se viene incrementando día a día, al tiempo que las ponencias propuestas no solucionan las dificultades del sistema.



"Mucho menos atienden la grave situación financiera por la que atraviesa el sistema que impacta a toda su cadena de valor, por lo que están afectados aseguradores, clínicas, hospitales, proveedores de insumos y, sobre todo, usuarios y pacientes, quienes se mantienen sin recibir con regularidad las atenciones y medicamentos como lo venían haciendo", concluyen.