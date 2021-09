‘Presentaremos una ley de acción climática’

Desde ya los países se están preparando para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se realizará entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre en Glasgow (Reino Unido).



El ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa Escaf, explicó las acciones en las que viene trabajando el país para cumplir con las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés), una serie de metas con las que Colombia tiene el objetivo de reducir 51% de sus emisiones a 2030.



¿Cuál es la hoja de ruta del país de cara a este evento?



En noviembre tenemos la COP 26, en la que buscamos que los países revisen los compromisos que tienen desde 2015 en el marco del Acuerdo de París, pongan al día las acciones que se han prometido, y también mostrarán y contarán sus actualizaciones a las NDC, que son las contribuciones determinadas a nivel nacional.



Las emisiones y los compromisos se actualizan cada cinco años, pero esta será una COP muy importante, porque a finales de 2020 se hizo una actualización y, en diciembre, el presidente Iván Duque anunció que Colombia tiene la meta de reducir las emisiones en 51% a 2030.



¿Cómo se definió esta meta?



Es una cifra que surge de un diagnóstico con todo el rigor técnico y científico de nuestros equipos, que incluye 196 acciones. En 2015, cuando se firmó el acuerdo, se establecieron unos compromisos y Colombia prometió en ese entonces a disminuir el 20% al año 2030, mientras que el año pasado actualizamos esa meta.



Estamos listos para llegar a COP 26 y mostrar nuestros NDC, pues tenemos acciones en todos los sectores, como la lucha contra la deforestación, restauración de bosques y áreas marinas, en ampliación de áreas protegidas, en transición energética, en agricultura y movilidad sostenible, educación ambiental y estrategias de economía circular.



Allá presentaremos todas estas acciones, así como la hoja de ruta que dejaremos, que es nuestra ley de acción climática, que presentaremos en los próximos días al Congreso y que incorpora estas NDC a una ley de la República.



¿Cuáles son las claves para cumplir esta meta de 51%?



Primero, que cada uno de los actores que hace parte de esta estrategia realice sus acciones y se comprometa. Al igual que el Estado, que el sector privado se sume, ya tenemos más de 100 empresas que firmaron acuerdos y compromisos para ser carbono neutro.



También, que los sectores productivos se sumen a acuerdos de no deforestación, y hoy tenemos cinco cadenas productivas, entre esas cacao, leche, palma y café. Asimismo, que como personas nos comprometamos a reducir nuestra huella ambiental.



¿Cuál es el papel de las empresas en ese objetivo?



La estrategia de las NDC se han construido con los diferentes sectores. Ya llevamos más de 30 mesas regionales sectoriales haciendo acuerdos, y justamente esto busca definir ese compromiso de las 100 empresas, para ayudarles a definir su plan de gestión para reducir su huella de carbono, para que aprovechen los incentivos y que tengan una meta de carbono neutralidad. Y con esto nos dará un número con el que se deben comprometer las empresas.



¿Cuántas de estas 196 acciones se cumplirán en este gobierno?



Ya todas están marchando. Ya tenemos una ley de transición energética, que es un gran avance, y la transición a movilidad sostenible y lo que se está haciendo con movilidad eléctrica es una de esas metas. En 2021 ya vamos en una disminución de 30% en la deforestación, ahí estamos hablando de NDC, también porque ya llevamos más de 110.000 hectáreas restauradas de las 300.000 que tenemos como meta.



Asimismo ya tenemos acuerdos de conservación con las comunidades, el próximo año vamos a cerrar con 9.500 acuerdos, y llevamos 67 millones de árboles sembrados, de 180 millones. Esas son acciones incluidas en el plan, y todas aportan a un objetivo común que es reducir las emisiones en 51%.



¿Qué iniciativas vienen para esta legislatura?



La ley de acción climática lo que busca es incorporar el compromiso de las NDC y de la carbono neutralidad en un proyecto de Ley. Y otro proyecto muy importante que se va a presentar en septiembre es una reforma del sistema nacional ambiental, que incluye una reforma a las Corporaciones Autónomas, y busca que estas sean más eficientes, que estemos articulados, y esas metas que tenemos a futuro estén sintonizadas desde los territorios.



¿Qué ha pasado con el Acuerdo de Escazú?



Este jueves iniciamos un plan de giras, de diálogos y socializaciones en diferentes zonas del país, y terminaremos este programa el 15. Luego lo presentaremos nuevamente al Congreso.

¿Cómo garantizará el Gobierno que las mayorías legislativas hagan realidad este acuerdo?



Garantizar eso en el Congreso es algo del poder Legislativo, nosotros estaremos llevándolo y defendiendo, y ya surtirá su agenda en Cámara y Senado, quienes ejecutarán su trámite.



El observatorio de la ONU y Oxford habla de que Colombia gasta muy poco de sus planes de reactivación para temas sostenibles, ¿cuánto se está invirtiendo?



El último informe de la Comisión Intergubernamental de Cambio Climático de la Naciones Unidas nos está dando una alerta muy importante. Colombia es de los pocos países de la región que tiene unas NDC no solo muy ambiciosas, sino muy estructuradas, y es un país que tiene regalías exclusivas del sector ambiental, que son $800.000 millones para estos años que vienen, y de esos $300.000 son para ciencia y tecnología del sector ambiental.



El presupuesto del Ministerio ha crecido considerablemente, el país no solo está ajustándose desde el ejecutivo, sino desde las leyes, estamos construyendo un marco moderno.