Duque firma estatuto de protección de migrantes venezolanos

El presidente colombiano, Iván Duque, firmó este lunes el decreto que crea el Estatuto de Protección Temporal para migrantes venezolanos, que tendrá una vigencia de 10 años y con la cual el país busca acoger legalmente a quienes han llegado de la nación petrolera huyendo de la crisis.



(Lea: En quiebra, Venezuela cede a privados empresas que expropió)

"Esto es un hecho de paz, de humanidad y de fraternidad", expresó el mandatario tras firmar el documento, que según cálculos del Gobierno puede beneficiar a unos dos millones de personas, toda vez que quienes ya han regularizado su situación en

Colombia podrán acogerse al estatuto para poder permanecer los diez años en el país.



(Lea: El comunista venezolano que se convirtió en férreo opositor de Maduro)



Según datos de Migración Colombia, hasta el pasado 31 de diciembre había en el país 1,72 millones de migrantes venezolanos, de los cuales cerca de un millón son indocumentados, por lo cual es imperioso ofrecerles una solución a su estatus, además de unos 800.000 que están con su situación regularizada.



(Lea: Las ocupaciones y el miedo a perderlo todo en Venezuela)



El Estatuto, cuya creación fue anunciada el mes pasado, incluirá un "registro único del migrante" para que los venezolanos que se acojan a él tengan acceso a los beneficios sociales del Estado colombiano, lo que debe incluir las vacunas contra la covid-19.



Como han precisado las autoridades colombianas, la figura contempla un período de protección de diez años, tras el cual los migrantes deberán adquirir una visa de residente si desean permanecer en el país.



"MARCAR UN REFERENTE"



El mandatario afirmó este lunes que con este estatuto "Colombia tiene que marcar un referente" porque no puede esperar "eternamente" a que "lleguen todas las ayudas internacionales" para esa población. "Hemos asumido gran parte de esa responsabilidad social y económica pero al hacerlo, respetuosamente, también apelamos al llamado a la comunidad internacional para que este tipo de medidas se puedan replicar en otros países de la región", añadió.



Duque expresó que Colombia da "un salto de grandeza", pese a no ser un "país rico", algo que no limita a las autoridades "en la fraternidad y en el reconocimiento del dolor de quienes llegan y han llegado" al país huyendo de la crisis venezolana.



APOYO INTERNACIONAL



La medida del Gobierno colombiano ha sido aplaudida por diferentes gobiernos, organismos internacionales e incluso por el papa Francisco. En ese sentido, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, expresó hoy que "la decisión de Colombia de crear un estatuto de protección temporal por un periodo de 10 años para las personas venezolanas que se encuentran en su territorio ha sido ampliamente reconocida a nivel mundial y con mucha razón".



"El Estatuto de Protección Temporal supondrá una diferencia fundamental en las vidas de estas personas. La documentación es un elemento crítico del proceso de inclusión socioeconómica que les permite acceder al sistema general de salud, incluidos los planes de vacunación contra la covid-19", aseguró Grandi.



Añadió que muchos niños "podrán ir a la escuela", mientras que sus padres "podrán ingresar al mercado laboral en lugar de depender del sector informal, donde está expuestos a abusos y explotación".



En esa línea, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, manifestó que "miles de familias de Venezuela tendrán la perspectiva de una vida mejor en

Colombia".



"Esta iniciativa también ayudará a abordar las vulnerabilidades que enfrentan los migrantes ante la pandemia de la covid-19. Asimismo esta medida se puede traducir en importantes beneficios económicos para Colombia, con un mecanismo claro para que los migrantes venezolanos puedan permanecer en territorio colombiano", apostilló Gurría.



EFE