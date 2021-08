Presidente Duque recibirá doctorado honoris causa en Economía

Para este jueves 26 de agosto está programada una ceremonia en la que la Universidad de Yonsei de Corea del Sur le otorgará un doctorado honoris causa en Economía al presidente Iván Duque como parte de la visita de Estado del mandatario colombiano a ese país.



Ese día el Jefe de Estado llegará a la Digital Media City, donde tendrá un encuentro con las principales entidades encargadas de las industrias creativas, startups y emprendimiento, y en la tarde será recibido por el Alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, en la sede de la Alcaldía, que ese día se iluminará con los colores de la bandera de Colombia. Además, el Presidente Duque recibirá la distinción de ciudadano honorario.



Inmediatamente, se desplazará a la Universidad de Yonsei, en donde se realizará la ceremonia.



Ese día finalizará la visita de Estado del Presidente Duque a Corea del Sur.



OTROS ASUNTOS A TRATAR



De igual manera, Duque anunció que se firmará un memorando de entendimiento para la repatriación de los cuerpos de los militares colombianos caídos en combate durante su participación en la Guerra de Corea.



“Nosotros estamos firmando también un memorando de entendimiento para la repatriación de algunos de los cuerpos, de los restos de personas que participaron en esta guerra”, dijo.



Recordó que “fueron 16 países en todo el mundo los que apoyaron a Corea en ese momento tan importante para sus instituciones y para su democracia; Colombia fue uno de ellos, y Colombia es altamente valorado acá como un país hermano, como un país amigo”.



“Así como estuvimos aliados hace 70 años para enfrentar la adversidad de la guerra, hoy estamos siendo aliados en la innovación, en la creatividad, en el desarrollo empresarial”, sostuvo.



Afirmó que estos acuerdos y memorandos de entendimiento son muy claros en su propósito de producir “gran impacto en nuestro país” y el mejor beneficio para la economía de los colombianos.



De otro lado, el Presidente Duque indicó que, en el marco de su agenda en Seúl con organismos multilaterales, tendrá este miércoles una visita al Instituto Internacional de Vacunas (IVI, por sus siglas en inglés), en el que Colombia quiere participar en materia de investigación de vacunas contra el covid-19 y otras patologías.



“Vamos a visitar mañana el Instituto Internacional de Vacunas, donde esperamos que Colombia también se vincule, y estamos hablando de un centro que no es solamente coreano sino que es multilateral, donde hay apoyo también de la Fundación Gates, entre otros, y de más de 16 Estados; queremos que Colombia entre formar parte de este equipo y, por esa vía, nosotros podamos participar no solamente en la investigación de vacunas para la coyuntura del covid-19, sino también en la investigación de vacunas para otro tipo de patologías”, resaltó.