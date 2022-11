Presidente Petro, a nombrar el reemplazo de Carrasquilla

Luego de la anulación de la elección de Alberto Carrasquilla como miembro de la junta directiva del Banco de la República pues en su designación no se tuvo en cuenta la ley de cuotas de género, el presidente Gustavo es el que debería nombrar al nuevo integrante del máximo órgano del emisor.



Y en ese caso debe nombrar a una mujer, con lo que retornaría el equilibrio de al menos el 30% de participación femenina en el órgano de decisión en el banco central colombiano en donde solo está Bibiana Taboada.



El exministro de Hacienda fue nombrado el año pasado, meses después de renunciar a la cartera y entró a reemplazar a Carolina Soto, quien resignó su posición luego de que su esposo, Alejandro Gaviria, se lanzó a la candidatura presidencial.



Una demanda interpuesta ante la Sección Quinta del Consejo de Estado fue fallada el jueves y aunque se conoció el comunicado, hasta ayer no se había notificado al Emisor ni a Carrasquilla, por lo que el codirector participó en la junta directiva que se realizó y en la que no estaba programado tomar ninguna decisión de política monetaria, aunque sí se reafirmó la meta del 3% en materia de inflación (Nota alterna).



El Consejo de Estado dijo que los codirectores del Banco de la República quedaron conformados por cuatro hombres y una sola representante del género femenino (Bibiana Taboada).



De momento, el Banco de la República está revisando el escenario jurídico para definir cómo sería la salida de Carrasquilla y el proceso para elegir a su reemplazo.



De acuerdo con la abogada especializada en derecho María Andrea Calero, a la nueva miembro “debería nombrarla el actual Presidente. Porque de conformidad con el artículo 28, literal c, de la Ley 31 de 1992 los 5 miembros de dedicación exclusiva de la Junta Directiva del Banco de la República serán nombrados por el Presidente de la República”.



La jurista agregó que el banco carece de competencia para hacer el nombramiento.

Por su parte, César Camilo Cermeño, socio en DLA Piper y profesor en temas de género dice que a pesar de que no se conocen todos los argumentos del fallo son varias las inquietudes que surgen del tema.



Recordó que el fundamento de la decisión es la Ley 581 del 2000 y los artículos claves son cuatro y el más importante es el que hace referencia al porcentaje mínimo del 30% de participación femenino en instancias de decisión.



Recordó que el fallo de la Sección recuerda una sentencia del año 2000 de la Corte Constitucional cuyo ponente fue el magistrado Carlos Gaviria, en la que se le recordó al Estado la forma en la que se configuran las desigualdades contra la mujer.



Por eso, según el jurista César Cermeño, la Ley 581 del 2000 busca hacer una acción afirmativa en materia de género.



Aseguró que interponer recursos es un derecho y una garantía y no se debe satanizar, pero el fallo del Consejo de Estados es de una única instancia.



Lo que procedería es un recurso extraordinario de revisión pero la sentencia queda ‘ejecutoriada’, dijo el jurista.



Por parte, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República advirtió que dentro del marco de constitucionalidad, todas las decisiones de la Justicia deben ser acatadas.

De todas maneras dijo que “sin perjuicio de lo anterior, quiero expresar que lamento esa decisión por cuanto afecta del nombramiento de una persona cuya formación, experiencia e idoneidad para el cargo son ampliamente reconocidas dentro y fuera del Banco”.



Agradeció los aportes del exministro de Hacienda a la junta del Emisor y valoró su carácter constructivo y la profundidad de sus análisis.



La abogada María Andrea Calero valoró las palabras del gerente del emisor colombiano y dijo que “así debe ser con las decisiones judiciales”.



