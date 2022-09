Cómo sería el cambio que Petro haría a cálculo de tarifa de energía

En medio de los incrementos a las tarifas de la electricidad, el presidente Gustavo Petro anunció que buscará tomar control de la Creg para hacer cambios en la fórmula usada para calcular la tarifa de la energía. Así lo anunció en Cartagena, en la clausura del Congreso de Andesco, después de que tanto el gremio como las empresas estuvieron debatiendo sobre las posibles soluciones a los incrementos en los costos de este servicio público.

El presidente señaló que haría uso de un recurso que le permitiría asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para cambiar las fórmulas que son revisadas cada cinco años. “Tenemos un artículo de una ley hecha por (el expresidente Iván) Duque en su Plan de Desarrollo que nos permite asumir las funciones de la Creg. Ese artículo lo vamos a usar”, afirmó.



El mandatario hacía referencia al Artículo 290 del Plan Nacional de Desarrollo expedido en 2019. Este señala que “la Creg, en el marco de la función de garantizar la prestación eficiente del servicio público, de promover la competencia, evitar los abusos de posición dominante y garantizar los derechos de los usuarios, dentro de la regulación sobre servicios de gas combustible, energía eléctrica y alumbrado público, incluirá” y destaca 5 puntos.



Sin embargo, es el parágrafo el que señala que la Comisión puede modificar las fórmulas de las tarifas “cuando ello sea estrictamente necesario y motivado en la inclusión de nuevos agentes, actividades o tecnologías, cumpliendo con los criterios establecidos”. Y el parágrafo tercero señala que estas competencias pueden ser asumidas por el presidente o por el Ministerio de Minas y Energía.



Ahora bien, este artículo (de nuevos agentes) hace referencia a que este cálculo se puede modificar “motivado en la inclusión de nuevos agentes, actividades o tecnologías”. Es decir, no en cualquier situación el Gobierno podría asumir esta función en específico de la Comisión.



De acuerdo con Nicolás Arboleda, asociado senior de Baker Mckenzie, experto en temas de Minas y Energía, esto quiere decir que a menos que se compruebe la inclusión de un nuevo agente como está estipulado en el artículo, el presidente no podría intervenir de esta fórmula en la función de la Creg.



Aún quedan en duda qué alcances podría tener estos parágrafos del Plan Nacional de Desarrollo, aunque el sector eléctrico sí tomó esta declaración con dudas. “Hay que esperar que sucedan cosas. Aunque hay que tener en cuenta que los Planes de Desarrollo tienen un tiempo de cuatro años, por lo que no creo que tenga impacto”, señaló.



Sobre este punto, Arboleda señala que el Plan sigue vigente hasta que no se expida el nuevo, en el cual se deroguen las disposiciones. Es decir, en el momento que se establezca el nuevo PND podría mantenerse o derogarse, pero en la actualidad está vigente. Sin embargo, Arboleda señala que no tiene el alcance para que el presidente Petro asuma las totalidad de las funciones.



En casi de que el mandatario decrete que asume la función, se podría demandar ante el Consejo de Estado por Nulidad.



El presidente de Andesco afirmó que el sector está dispuesto a tomar decisiones para obtener resultados. “Lo que estamos presentando al gobierno es mucho más rápido y que permite afrontar el alto precio de las facturas”.



Daniela Morales Soler