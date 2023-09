Petro sobre el Asperger: 'Jamás he recibido diagnóstico del síndrome'

Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, causó revuelo tras una entrevista que le dio al programa 'Los Informantes' y en la que dijo que en la adolescencia del mandatario empezaron a aparecer los primeros síntomas del síndrome de Asperger.



“Hay un momento que podemos estar con mucha gente, pero de pronto no estamos, aunque estemos físicamente, en el caso de Gustavo, es más intenso que el mío”, manifestó Juan Fernando.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Juan Fernando agregó que, en la adolescencia, su padre los llevó al psicólogo y él les dijo que tenían “el síndrome ese de autismo: Asperger”.



“Él habita su propio universo que está en su cabeza. A veces el mundo no existe allá afuera”, dijo Juan Fernando sobre Gustavo, a quien describió como un 'genio'.



(Vea: Hermano de Petro dijo que el presidente tenía Asperger: esto explicó).



Y sostuvo que el presidente de Colombia no es presumido ni prepotente, sino que esa condición de Asperger lo hace así.

Después, en charla con 'Blu Radio', Juan Fernando comentó que si el presidente Petro no va a reuniones no tiene que ver con el Asperger, sino con decisiones netamente propias.

“No tiene nada que ver con el Asperger, lo digo porque, primero y repito, no es una enfermedad; es una característica del ser de una persona”, añadió.



La respuesta de Petro

En su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro reaccionó a las palabras de su hermano.

(Vea: Qué es el síndrome de Asperger y cuáles son sus características).

Dijo que "hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano. Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger".

(Vea: Desaprobación a la gestión del presidente Petro se mantiene en 62 %).

Y añadió: "Es imposible que nos hayan diagnosticado ese síndrome cuando éramos niños porque esa enfermedad solo empezó a diagnosticarse en 1994, tenía 34 años de edad, y dejó de estar en los tratados de diagnósticos en el 2013, porque la ciencia la rechazó como una enfermedad específica".

Hay cosas que ya no entiendo en la relación entre la prensa y mi familia. Pero esto me dejó boquiabierto. Algo pasa con mi hermano.



Jamás he recibido un diagnóstico sobre el síndrome de Asperger.



Es imposible que nos hayan diagnósticado ese síndrome cuando eramos niños por que… https://t.co/vQyNHDLtY1 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 4, 2023

PORTAFOLIO