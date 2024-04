El abucheo contra Petro por decir que en las 'ollas' de droga 'compran al policía'

El presidente Gustavo Petro fue abucheado, este jueves 4 de abril, en un acto con la Policía en Bogotá por decir que miembros de esa institución reciben coimas de vendedores de drogas en los barrios para que les permitan seguir con su negocio.



"Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla, lo que pasa es que la olla compra al policía. Esto lo sabe no solo el que chifla, sino cualquiera de los que estamos aquí presentes", dijo el jefe de Estado en el Movistar Arena, donde presentó la nueva estrategia de servicio de esa institución.



A renglón seguido añadió: "Cualquiera que sepa la vida de un barrio bogotano sabe perfectamente que el crimen, al convivir con la Policía en el barrio, es capaz de cooptarlo. Cómo no va a ser capaz de cooptarlo si cooptó al senador de la República, cómo no va a ser capaz de cooptarlo si colocó instituciones enteras del Estado a su servicio", lo que desencadenó en una rechifla.

#NoticiaW | “Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla (…) lo que pasa es que la olla compra al policía”: eso dijo el presidente Gustavo Petro, en medio del lanzamiento del nuevo modelo policial. pic.twitter.com/f4QFndmWTc — W Radio Colombia (@WRadioColombia) April 4, 2024

Al referirse a lo dicho por el presidente Petro, el director de la Policía colombiana, el general William René Salamanca, dijo a periodistas que "si queremos una institución alejada de la corrupción a todos nos toca enfrentarla".



"Tampoco hemos descartado y hemos encontrado, lamentablemente, en algunos lugares contubernio con la delincuencia y los hemos atacado. Aquí hay una ofensiva total como la hay contra el narcotráfico", complementó el alto oficial.



Igualmente, recordó que la Policía tiene más de 170.000 miembros, de los que dijo que el 99,9 % "son policías comprometidos".



"Hay escasos comportamientos que los estamos atacando con contundencia", agregó.



Al referirse al nuevo rol de la institución, Petro aseguró que ahora se busca que haya "una Policía pegada a la realidad de la ciudadanía, una Policía ciudadana, que mire la convivencia, que sea amigo del joven, que lo acompañe".



"Una Policía que pueda leer el grafiti en la pared y entienda ese lenguaje, que sepa de las nuevas músicas en el barrio y que no crean que es delito. Una policía que sea amiga de la ciudadanía", aseveró.



EFE