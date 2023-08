Petro habla sobre su estado de salud mental: ‘No tengo depresión’

El presidente Gustavo Petro negó estar padeciendo de depresión, luego de que varios sectores hayan pedido la semana pasada que se realice un examen para conocer su estado de salud.

En una entrevista con la Revista Cambio, el mandatario le salió al paso a sus críticos que han pedido tener información sobre su salud, ante las reiteradas cancelaciones en su agenda, incluso en espacios internacionales.

Al respecto, el presidente Petro manifestó que estas cancelaciones han tenido diferentes razones.

"Al principio era inexperiencia con mi equipo, porque hay muchos extraños que te hacen tu agenda y no es uno...", sostuvo.

Aseguró que "por ejemplo en las giras internacionales los equipos empiezan a organizar como si uno no durmiera. A exprimir al máximo esas oportunidades que no se repiten".

Contó que hay momentos en los que son tantos los eventos que debe atender que ha tenido que decir "no más".

Así mismo, manifestó que necesita sus "equilibrios". "El cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores", dijo en la entrevista.

Revive episodio con Ingrid Betancourt

En la entrevista, el primer mandatario dijo que no tiene "nada grave" y sobre su salud mental fue tajante en señalar que no tiene depresión.

"No, yo no tengo. Eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Ingrid además no lo entiendo porque trato de recordar ese momento", dijo en el diálogo con la revista.

Y es que la excandidata presidencial Ingrid Betancourt ha hecho referencia en público a un supuesto episodio de depresión que tuvo el mandatario en Bélgica hace años cuando era diplomático allá.

"Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero, porque yo me había ido amenazado de muerte. Entonces, eso que cuenta Ingrid son mentiras", dijo.

Por otro lado, manifestó que esas versiones de Betancourt son "un chisme". "Yo he tenido momentos en los que uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos. El momento de mi hijo fue dificilísimo para mí y además se junta con otro y otro y otro. Pero simplemente respiro", agregó.

Tras revivir este episodio y luego de que Ingrid Betancourt volviera a hablar en varios medios sobre el presidente Petro, el mandatario escribió un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que la excandidata presidencial "es una de las personas que no me hubiera gustado conocer".

Ingrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida.



Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia.



Una actitud así solo puede provenir… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 28, 2023

"Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia. Una actitud así solo puede provenir de una mala persona".

