Petro niega que la ANI se acaba y dice que mantendrá los contratos con las concesiones

En el marco del vigésimo congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), en la instalación del encuentro el presidente de la República, Gustavo Petro, remarcó su compromiso con la participación de agentes privados en la infraestructura del país.



El presidente aseguró en su intervención que para ello mantendrá los contratos con las concesiones existentes, fortalecerá la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y buscará nuevos mecanismos alternativos para financiar las obras, además de los peajes.

“Las concesiones ya firmadas, los contratos van a ser honrados, nunca hemos dicho lo contrario, dicen que se va a acabar la ANI, nunca hemos dicho eso, nunca lo hemos pensado, al contrario, lo que queremos es fortalecerla”, dijo el mandatario.

Señaló que el propósito del Gobierno es buscar nuevas formas de financiamiento y disminuir la dependencia a los peajes.

“Nuestro propósito es que tengan otras fuentes de financiación fuera de peajes, por eso se ha adelantado durante este año, porque no sabía la ANI hacerlo, no sabía el Gobierno hacerlo, la valorización es una forma complementaria, no sustitutiva del peaje”.

Además, reconoció que la valorización no se puede cobrar en todas las carreteras. “Cada carretera tiene una estructura diferente socialmente. No vamos a cobrar valorización al pequeño tendero o campesino, los arruinamos, con la valorización vamos a tener las variables para que sobre cierto tipo de capacidades pudientes haya una cofinanciación y descarguemos un tanto el peso financiero de construir vías en quienes transportan cargas”.

Cerró mencionando, “no vamos a acabar ni con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la vamos a dotar de capacidad, ni tampoco vamos a acabar con el Instituto Nacional de Vías (Invías), vamos a crear el Invir”.

