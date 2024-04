Presidente Petro pidió ‘cacao’ al Congreso para que se salve la reforma a la salud

En medio de la pelea que viene dando el Gobierno Nacional para sacar adelante sus reformas sociales (laboral, pensional, educación y de salud), el presidente Gustavo Petro hizo un peculiar llamado al Congreso para que uno de los proyectos que ya está dado por perdido para muchos, no se entierre del todo.

Se trata de la reforma a la salud, que recientemente se hundió en votaciones de la Comisión Séptima del Senado, donde la mayoría de los congresistas indicó que no debía ver la luz, pese a la insistencia del Ministerio de Salud para que esto no sucediera, argumentando que es necesario realizar este cambio.

Presidente Gustavo Petro Presidencia

Si bien el hundimiento de esta reforma generó molestias en Casa de Nariño, donde el presidente, Gustavo Petro, indicó que tocaría realizar el cambio “a los trancazos” en el sistema de salud. Parece ser que ahora la posición del mandatario de los colombianos cambió y se ubica en un tono más conciliatorio.

Durante un reciente discurso en Cartagena, Petro Urrego pidió al Congreso que se cree el espacio para analizar una eventual resurrección de este proyecto, el cual reiteró que es una necesidad grande para los colombianos.

El ministro de Interior, Luis Fernando Velasco y el ministro de Saludo, Guillermo Alfonso Jaramillo, en medio de la votación de la reforma de la salud Archivo El Tiempo

“Les pido a los congresistas aquí presentes que el lunes traten de salvar la reforma a la salud, porque es salvar a la gente”, fue el llamado que hizo el presidente Gustavo Petro a los miembros del Legislativo, durante el lanzamiento de equipos básicos y cabildo abierto que se realizó en la capital de Bolívar.

En su intervención, el mandatario aseguró que “el Congreso de la República se puede reconciliar con la población” y que “la legitimidad de una institución depende del apoyo diario, cotidiano de la población”.

Reforma a la salud Milton Díaz / Portafolio

Recordó que el Congreso “sí que tiene décadas de no mirar las necesidades de la gente, 20 años estuve allí y nunca observé una ley aprobada que fuera para el pueblo, siempre eran leyes para los ricos, para los poderosos”.

Comentó, además, que una de las tesis que se manejaban en el Congreso para detener la reforma era “que no había plata para financiar el sistema de salud que nosotros proponemos. Eso no es cierto, porque precisamente y es lo que no se dan cuenta que un sistema preventivo lo que hace es abaratar el sistema de salud, porque es más barato prevenir que curar, decía mi abuela”.

Reforma a la salud iStock

“Nuestras abuelas no estaban equivocadas, habían recogido una sabiduría popular, una sabiduría y una sapiencia de la humanidad que nosotros estúpidamente negamos en nombre del negocio y en nombre de la codicia”, anotó.

Manifestó que “ya veremos qué pasa el lunes, si el Congreso le da la cara al pueblo o le da la espalda, si el Congreso demuestra que está abierto al alma popular o simplemente espera los aplausos y otras cosas de los negociantes y bandidos”.

Pesos colombianos iStock

“Ojalá que el Congreso abra sus puertas al pobre; ojalá que el Congreso abra sus puertas al viejo; ojalá que el Congreso le abra sus puertas a Colombia para que podamos hacer la gran transformación que necesita este país”, aseguró.

No obstante, vale la pena resaltar que por ahora las relaciones entre el presidente Petro y el legislativo no son las mejores, a tal punto que la semana pasada se suspendieron las sesiones en el Senado, en protesta a las acusaciones del mandatario nacional, tras la caída de la reforma, en las que dijo que algunos congresistas estaban a favor de las EPS.