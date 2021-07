Presupuesto de 2022 seguiría enfocado en gasto social

Con la radicación del proyecto del presupuesto general de la Nación (PGN) de 2022, cuyo monto total asciende a $350,4 billones, el Gobierno Nacional reforzó su enfoque en inversiones y gastos sociales, un elemento que evidencia cómo las prioridades de las arcas de la Nación siguen enfocadas en el choque de la pandemia.



(Lea: Salud y defensa, prioridades del Presupuesto para el 2022)



Por un lado, los principales sectores sociales como son educación ($49,3 billones), salud ($41,2 billones), trabajo ($36 billones), e inclusión social ($21,7 billones) se mantienen como entre los de mayores asignaciones.



(Lea: El plan que tiene el Gobierno para reducir el gasto público en el 2022)

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, calificó el proyecto de Ley como “fiscalmente comprometido con la reducción de brechas sociales, la reactivación económica y la generación de empleo”, y destacó también que con este se busca consistencia con la consolidación del proceso de recuperación económica y social.



Algunos incrementos que se destacan dentro del PGN son el pago de mesadas pensionales, que se incrementará en 19,6%, al pasar de $43,4 billones en el presupuesto de 2021 a $51,9 billones en el de 2022.



En el caso de aseguramiento en salud el incremento presupuestal asciende a 20,2%, pues mientras que en 2021 se comprometieron recursos por $22 billones, para el presupuesto de 2022 serían $26,4 billones.



En línea con el compromiso del gobierno de aportar a la educación superior con programas como la matrícula cero, que por ahora regirá durante el segundo semestre de 2021, y el objetivo de brindar mayor acceso para jóvenes de escasos recursos, el presupuesto para instituciones de educación superior pública se incrementará 8,7% en el presupuesto de 2022, y se fijaría en $4,3 billones mientras que en el presupuesto de 2021 está en $4 billones.



Por otro lado, otros costos sociales incorporados en el presupuesto de 2021 no verán las mismas destinaciones de recursos para el próximo año.



En el caso del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), que para este año tenía asignada una partida por $18,4 billones, para el presupuesto de 2022 ya no se tiene previsto incorporar esta partida.



Así mismo, en el Fondo de Prestaciones Magisterio (Fomag), sin pensiones, se daría una reducción de 9,7%, de $3,06 billones a $2,76 billones.



Dentro de los criterios generales para la programación del PGN de 2022 el Gobierno estableció en su exposición de motivos que, para cumplir el propósito de recuperación después del 2020, “sin desbordar el nivel de endeudamiento del país, mantendremos una política de máxima austeridad en erogaciones no indispensables”.



Desde el Ministerio de Hacienda se destacó también que la programación del PGN 2022 supondrá una reorientación de los gastos de emergencia implementados durante 2020 y 2021 para contener los efectos de la pandemia, los cuales deberán replantearse con el avance del proceso de vacunación y el tratamiento médico de la enfermedad.



El presupuesto de 2022 destinará $62,2 billones c a inversión y $210,1 billones a funcionamiento. Como porcentaje del PIB nominal, el monto total del presupuesto para 2022, sin servicio de deuda, ascenderá a 22,7%. Según MinHacienda, esta inversión se enfocará en gasto social y la formación de capital humano y físico.