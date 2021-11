Duque sancionó el PGN 2022, con cambio en Ley de Garantías incluido

El presidente Iván Duque sancionó este viernes la Ley de Presupuesto para el 2022, incluyendo la modificación a la Ley de Garantías que ha generado mucha polémica.



"Sancionamos la Ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones", comentó Duque en su Twitter.

La sanción presidencial va en contravía de lo que dictaminó el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, el cual le ordenó al jefe de Estado y a los representantes legales del Gobierno abstenerse de dar aplicación a los cambios realizados a la Ley de Garantías.

No obstante, Duque ya había dicho que "un juez no puede ordenarle al presidente qué debe o no objetar".

Sancionamos la ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones. pic.twitter.com/a2ualJUdyv — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 12, 2021

LA POLÉMICA

Las críticas al cambio en la Ley de Garantías se han dado por un artículo en la Ley de Presupuesto que suspende un parágrafo en la de Garantías y les permitirá a los alcaldes y gobernadores contratar a través de convenios interadministrativos en periodo electoral, lo cual estaba prohibido antes.

Teniendo en cuenta que están muy cerca las elecciones del 2022, para Congreso y para Presidente, muchos políticos y expertos han dicho que esa modificación abre la puerta a que en medio de las campañas se direccionen recursos.

"La Ley de Garantías elimina la posibilidad de que los dineros de contratación pública ingresen a campañas electorales que luego puedan ser usados para favorecer a determinado candidato o movimiento político en meses previos a las elecciones", explicó el diario EL TIEMPO

POLÍTICA - EL TIEMPO Y PORTAFOLIO