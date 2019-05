'Presupuesto en manos de congresistas generaría inestabilidad fiscal'

Los tristemente célebres 'auxilios parlamentarios', que habían desaparecido por los hechos de corrupción que se dieron alrededor de estos, están a dos debates de revivir en el Congreso a través de un proyecto de acto legislativo que modificaría el artículo 351 de la Constitución.



Esta iniciativa les otorgaría el 20 por ciento del Presupuesto General de la Nación a los legisladores para que puedan gestionar recursos en sus regiones.



(Lea: Gobierno no acompaña iniciativa de darle 20% del PGN a parlamentarios)



La autonomía para manejar esta parte de ese presupuesto cada año desató tal controversia que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, decidió no acompañar el proyecto de acto legislativo e instó al Congreso a archivarlo.



"El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se abstiene de emitir concepto favorable al proyecto de acto legislativo, no sin antes manifestar la voluntad de colaborar con la actividad legislativa en términos de responsabilidad vigente", señaló la entidad en carta dirigida a la presidencia de la Cámara de Representantes.



(Lea: Congreso insiste en manejar el 20% del presupuesto nacional)



En la misiva además precisó que permitir que el Congreso realice modificaciones al presupuesto implicaría la aprobación de partidas indeterminadas, dado que los proyectos y programas que se financian con estos recursos se encuentran previamente inscritos en un banco de proyectos lo cual atentaría con el principio constitucional de planeación y legalidad del gasto.



Y anotó que una participación del presupuesto de inversiones por parte del Congreso, como la que se propone, podría quebrar la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas, lo que es una exigencia constitucional primaria en aras de garantizar la efectividad de los principios, los derechos y los deberes de todas las personas residentes en el país, además de permitir el cumplimiento de los programas del Gobierno.



Al respecto, Salomón Kalmanovitz, excodirector del Banco de la República, subrayó que el asunto debe manejarse con cuidado, porque no todo el gasto que pueda ejecutar un político es corrupto. “Una cosa es la mermelada que se da a título individual y otra el apoyo que otorga el Gobierno”, dijo.



Kalmanovitz indicó que el tema deber ser más de cómo prevenir las formas de corrupción o la apropiación individual.



Para el senador Arturo Char (Cambio Radical) la iniciativa es saludable en la medida que los ciudadanos, a través de sus representantes en el Congreso, podrán incidir en la determinación del gasto de inversión en el Presupuesto.



“Y aún más podrán, y debe ser así, ejecutar tales recursos en la vigencia y no se pierda en la maraña de trámites y peor en el monto que no se compromete, lo que llaman pérdidas de apropiación”, sostuvo.



En ese sentido, explicó que de esta manera se podrán lograr sinergia en las regiones para incorporar proyectos de impacto regional, algo que no sucede ahora con el mecanismo de menudeo por proyectos individuales. “El gran reto es que se cumpla con lo que se propondría en cada vigencia. Con eso lograríamos resolver el atraso en que se encuentra nuestra región Caribe”, comentó.



Mientras que el exministro de hacienda Guillermo Perry calificó la iniciativa como una “barbaridad” y recordó que cuando existían los auxilios parlamentarios se generaron periodos de inestabilidad fiscal en el país, tal como lo está advirtiendo el Gobierno ahora.



“Puede ser interesante otorgarlos con base en una decisión muy técnica, podría ser conveniente que sean hasta de un 5 por ciento del Presupuesto General de la Nación. Si esto fuera así, debe ser con una reglas muy claras a proyectos que propongan las bancadas regionales, pero tendría que ser con un cuidado enorme y no a los pupitrazos como se está haciendo ahora y con unas sumas tan excesivas”, puntualizó.