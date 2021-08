Producción local de vacunas espera política de largo plazo

En el camino que debe retomar Colombia para ser un destino para una eventual producción de vacunas y de su distribución aún hay mucho por hacer y por definir.



Si bien, el Gobierno Nacional se ha adherido al Instituto Internacional de Vacunas de las Naciones Unidas para avanzar en el proceso de restablecer el desarrollo de los biológicos, la competencia regional es alta, por ejemplo, Brasil, México y Argentina ya han tomado ventajas y también las condiciones locales en las empresas no están del todo definidas.



Colombia además de firmar el memorando de entendimiento que protocoliza la vinculación al instituto, debe estructurar un plan de trabajo con dos objetivos: la cooperación técnica para fortalecer la hoja de ruta de la producción local de vacunas e identificación de socios internacionales.



Además proseguir con los pasos para la ratificación por parte del Congreso de la República y demás entidades involucradas en la incorporación oficial.



De acuerdo con el presidente Iván Duque, Colombia deberá trabajar con todo un equipo científico especializado en el desarrollo e investigación de vacunas, no solamente asociadas con covid-19, sino en patologías tan importantes y que representan una amenaza para el país, como el dengue y el chikunguña.



“Aquí hay una deuda histórica, porque Colombia dejó de producir, de desarrollar, de generar vacunas e investigar sobre vacunas. Este es un paso fundamental”, dijo el Ministro de Salud, Fernando Ruiz.



Además el país firmó de un memorando de entendimiento con SK Bioscience con el norte en la posibilidad de hacer fill and finish mientras se estudia la posibilidad de poner plantas de producción y se avanza en el desarrollo de seguridad sanitaria.



“Esta es la empresa coreana líder en la producción de vacunas, es una empresa que desarrolla sus propias vacunas, pero también produce para la venta a escala mundial. Esta empresa es uno de los mayores productores de vacunas para AstraZeneca para el mecanismo Covax para países de mediano nivel de desarrollo”, indicó el jefe de la cartera de Salud.



Según Ruiz hay retos para la producción de vacunas, las necesidades de personal, de capital, y el tipo de asociación, pero hay toda la buena voluntad de parte de la empresa y del Gobierno Nacional en avanzar y generar resultados en el proceso.



Un año al menos



José Luis Méndez, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar) enfatizó en que lo inicial es que el desarrollo de vacunas sea prioritario en el país pues el camino que se debe emprender requiere de gran esfuerzo para volver a las capacidades perdidas.



“La hoja de ruta debe incluir la voluntad de todos los actores involucrados, porque no fue conveniente perder esa capacidad que se tenía y de las líneas de producción. Además se debe tener certeza de las capacidades individuales de cada uno de los sectores”, dijo Méndez.



La idea es saber si hay posibilidades en el ámbito académico, de investigación y desarrollo de la teoría para dar respuesta a las problemáticas y de igual manera hacer con la industria un análisis de las capacidades actuales para la manufactura después del desarrollo y diseño.



Además se debe incluir a la rama de la investigación clínica de los centro s de estudios con pacientes.



“En manufactura también hay que adecuarse en las diferentes etapas, por ejemplo, empezar con el llenado y etiquetado y ahí si ir para luego avanzar hacia atrás con el desarrollo de las líneas industriales y el enlace con la materia prima inicial de las vacunas y también se debe involucrar a los gobiernos, tanto nacionales como locales que han mostrado intenciones de hacerlo para establecer mecanismos de alianza público- privadas y contactos en el exterior para saber si se necesitan transferencia de tecnologías o acuerdos de producción local" expuso.



Méndez agregó que aún hay una falencia en la articulación de los esfuerzos que se han hecho con las capacidades actuales del país y que existe la necesidad de incluir alianzas regionales.



"Esa es una brecha que se tiene porque no se conoce que capacidad instalada hay de manera colectiva de los interesados y hay una lejana interacción con la academia, así que hay pasos aislados pero no conjuntos. Al país le tomaría al menos un año en hacer acuerdos para cerrar la brecha y hacerlo de manera colectiva con Brasil, Argentina y México que contaban con capacidad para ayudar a responder a la producción de vacunas contra covid-19. Incluso en el diseño o rediseño de plantas nuevas se tardarían casi dos años u otro más frente a estos países y más sobre las vacunas que podríamos desarrollar en tradicionales la demora podría ser de ocho meses", puntualizó.



Ana María Vesga, Directora Ejecutiva de la Cámara de la Industria Farmacéutica de la Andi dijo que el país no tiene capacidades actuales para producir vacunas. Se requieren inversiones en adecuación y creación de capacidades y tiempo.



"Solamente se produce actualmente una vacuna de uso pecuario. La adhesión es un paso importante que se suma a la decisión del Gobierno de formular un Conpes para la producción de biológicos y a los recientes acuerdos con China y Corea. Hay que identificar cómo quiere avanzar si con recurso y dirección pública o a través de alianzas público- privadas. También definir el mercado objetivo y el tipo de biológicos que se espera producir", agregó.



El plan del fill & finish que es la etapa final de la cadena productiva, podría ser un plan en el mediano plazo para el país de acuerdo con Vesga.



“Se requiere una política de largo plazo de producción de biológicos que incentive la inversión nacional y extranjera. Es urgente una autoridad sanitaria eficiente y competitiva, es imposible atraer inversión e innovación con los tiempos actuales y la falta de predictibilidad en los tramites que se someten al Invima. Hay que alinear los objetivos de salud pública del país y sus necesidades con la apuesta de producción farmacéutica y asegurar que estas inversiones, que no son menores, tendrán positivo retorno”, apuntó la directiva.