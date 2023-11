Se les está acabando el tiempo a las reformas del Gobierno

A tres semanas de que se termine la agenda política en el Congreso de la República, las reformas vitales del Gobierno parecieran tener un pronóstico reservado. En el caso de la salud, que es la iniciativa que más se ha adelantado, actualmente no cuenta con el apoyo completo, ni de la ciudadanía, ni de los actores del sector. Mientras que la pensional y laboral, no han iniciado la agenda legislativa.





Sobre el futuro del proyecto de ley que pretende modificar el sistema de salud, se ha tornado incierto por las reuniones que el presidente Petro ha tenido con empresarios, e incluso el café que tenía agendado ayer con el expresidente Álvaro Uribe, donde abordarían los temas coyunturales, pero además por las distintas polémicas que existen en torno al sector, como la crisis de medicamentos, la desfinanciación y la situación de las EPS.



De acuerdo con Gustavo Campillo, vocero de los pacientes, el futuro del trámite legal del proyecto a la salud en el Congreso es incierto, ya que el Gobierno podría estar contando con los votos en la Cámara para culminar el segundo debate; sin embargo, en Senado no se tiene el mismo apoyo.



“La reforma ha tenido muchas modificaciones donde se ha desconfigurado la naturaleza del proyecto de ley inicial. Esto lo hace una ley muy difícil de implementar. Además tiene vicios de trámite que podrían estar sujetos a revisión por la Corte Constitucional”, aseguró Campillo.



A su turno, el exministro de la cartera y hoy director del centro de pensamiento ‘Así Vamos en Salud’, Augusto Galán, explicó que en política es muy difícil hacer un pronóstico, pero indicó que el futuro es muy complejo, ya que es un articulado que no ha convencido a la opinión pública, ni a las áreas mayoritarias del sector de la salud y tampoco a los congresistas.



“No sabemos qué pueda ocurrir en las próximas tres semanas, pero sabemos que en el Senado será un proceso mucho más tortuoso. Este es un proceso que se hace en dos legislaturas y se vence en junio de 2024, por eso el pronóstico es muy crítico”, manifestó.



Y aunque los debates continúan subiendo de tono, ya se ha dicho que el resultado puede ser incierto a pesar del poco tiempo que queda e incluso de los enredos que se han dado en la plenaria de la Cámara que hasta hoy avanza con el 60% aprobado.



Frente a esto, el analista político, Carlos Arias, dijo que el panorama se torna aún las nublado por las reuniones que sostuvo el pasado martes el presidente Petro con los empresarios y por el café de ayer con el expresidente Álvaro Uribe, ya que no se sabe la incidencia que estos encuentros puedan tener en las reformas del Gobierno.

“Respecto a la salud, considero que puede pasar, pero con serias modificaciones respecto al articulado que dejó la exministra Carolina Corcho. No sabemos los alcances de las reuniones del Presidente, pero desde mi mirada veo muy difícil que pase este año y de pasar, las modificaciones serán aprobadas hasta el 2024”, apuntó Arias.



Un panorama dispar

Para el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, cada una de las reformas que avanza en el Congreso tiene probabilidades diferentes de lograr su aprobación en el Congreso, teniendo en cuenta factores como el clima social y política y la voluntad de los legisladores.



Echeverry, quien también fue presidente de Ecopetrol, le dio un 10% de probabilidades a la laboral, un 60% a la pensional y un 40% a la de salud. Esta última advirtiendo que se dejará pasar para que sea la Corte Constitucional la que decida si es válida o no y de esta forma iniciar una eventual implementación.



“La laboral ya se hundió una vez y lo más probable es que se vuelva a caer, tiene muchos sectores en contra, como los hoteleros, empresarios, industriales, en fin. Yo la veo muerta”, dijo Juan Carlos Echeverry.



Juan Camilo Restrepo, quien manejó la cartera de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana, expuso que “es necesario que le digan al país el costo de esas reformas o de lo contrario se mantendrán nubarrones frente a la compatibilidad de las mismas con la sostenibilidad fiscal. A no ser que haya unos acuerdos políticos, no veo un nido político para lograr su aprobación”.



Tanto la reforma laboral como la pensional no han tenido su primer debate en el Congreso, situación que inquieta a varios sectores del legislativo que dijeron a Portafolio que la inexperiencia de sus ponentes podrían pasarle factura a los dos proyectos, que se hundirán si no logran por lo menos la aprobación en las cámaras que fueron radicados.



El café de la concertación



A propósito de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el exprimer mandatario, Alvaro Uribe, este segundo afirmó que el encuentro lleva un mensaje de que no se apruebe la reforma a la salud en el Congreso.



Según el representante a la Cámara, Andrés Forero, a esta reunión se han unido diferentes voceros del sector de la salud, para exponerle sus argumentos al Presidente.



Por esta razón, los usuarios y pacientes declararon que aunque es importante que se reúnan los actores con el jefe de Estado, consideran que se convoque a una “gran” mesa de diálogo y concertación y de esta manera construir un mejor sistema de salud en Colombia.



Así mismo, se refirieron a las auditorías que el Gobierno está realizando y dijeron que los resultados de estas deberían ser de público conocimiento.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

DANIEL HERNÁNDEZ NARANJO

Periodistas Portafolio