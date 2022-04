Manifestaciones de este jueves 28 de abril: puntos de concentración

Entre este jueves 28 de abril de 2022, cuando se cumple un año del paro nacional del 2021, hasta el próximo domingo 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, Colombia vivirá varias jornadas de manifestaciones.

Frente a las jornadas, las autoridades han asegurado que están atentas a prestar el apoyo necesario. En el caso de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas, confirmó que los integrantes de la institución están en alistamiento de primer grado.

"Hay más de 4.700 policías entrenados que fueron desplegados en todo el territorio nacional, así como las Fuerzas Disponibles, más de 15.000 policías con capacidades para el control de aglomeraciones también fueron distribuidos en diferentes zonas del país”, puntualizó.

También se dispuso de aeronaves, drones y cámaras para apoyar el monitoreo de cada actividad y en caso de alteraciones del orden público contar con los elementos probatorios para judicializar a los involucrados.



Para Bogotá, el Distrito y Policía desplegarán un equipo de 455 gestores de diálogo y convivencia y de representantes del Ministerio Público para minimizar la posibilidad de que ocurran hechos violentos, y se tendrá un dispositivo de 4.000 uniformados.

Y se hará una protección especial a las estructuras de transporte público para garantizar la movilidad.



En cuanto a los sitios de concentración de marchas en capital, se conocen los siguientes 25 puntos:

- Universidad Pedagógica Nacional (Plantón y marcha): 10 a.m.

- Universidad Javeriana (Plantón): 1 p.m.

- Carrera 50 con calle 3 (Evento cultural): 7 a.m.

- Parque El Pórtico (Calle 145 #100 A) (Marcha): 8 a.m.

- Casa de la Cultura Ciudad Bolívar: 8 a.m.

- Plaza de Bolívar (Marcha): 8 a.m.

- Carrera 10 con calle 27 sur (Evento cultural con reivindicaciones): 9 a.m.

- Plazoleta Fundacional Bosa (Evento cultural con reivindicaciones): 9 a.m.

- Puente de la Dignidad (Plantón): 9 a.m.

- Superintendencia de Sociedades (Plantón): 9 a.m.

- Cancillería (Calle 10 #5-51) (Plantón): 9 a.m.

- Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Marcha): 9:30 a.m.

- Plazoleta Biblioteca Pública La Marichuela (Usme) (Evento cultural con reivindicaciones): 10 a.m.

- Monumento a Banderas (Marcha): 10 a.m.

- Fiscalia General de la Nación (Plantón): 10 a.m.

- Parque Nacional (Marcha): 11 a.m.

- Parque de Los Hippies (Marcha): 11 a.m.

- Colegio Guillermo León Valencia (Plantón): 1 p.m.

- Universidad Nacional - Salida calle 26 (Olla comunitaria): 1 p.m.

- Universidad Distrital Sede Tecnológica (Plantón): 2 p.m.

- Parque Central de Fontibón (Caravana): 2 p.m.

- Portal Américas - Rotonda El Tintal (Plantón): sin hora definida

- Monumento a Los Héroes (Evento cultural con reivindicaciones): sin hora definida

- Puente Puerta del Sol: (Calle 80 con 102) (Evento cultural): sin hora definida

MÁS CIUDADES DEL PAÍS

En Cali, se contará con acompañamiento de la Fuerza Pública, pero existe, hasta el momento, un compromiso de cero bloqueos.



Habrá 1.100 hombres de Ejército Nacional para apoyar la seguridad en todo el Valle del Cauca y 2.400 uniformados de la Policía adicionales solo en la capital.



Cali fue la ciudad más golpeada por el paro del 2021, con 33 bloqueos.

En Medellín, hay conocimiento sobre presuntas infiltraciones de violentos en las manifestaciones, declaraciones que han sido rechazadas por las autoridades.



Se espera una manifestación masiva que tendrá inicio sobre las 9 de la mañana desde el Parque de los Deseos.



Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla dispusieron de efectivos de la policía para que vigilen la jornada pese a que no hay señales de movilizaciones ciudadanas.

