Así avanza la jornada de manifestaciones y protestas de este jueves 28

Este jueves 28 de abril, se conmemora un año del inicio del paro nacional del 2021. Para este día, se están realizando protestas y manifestaciones y aquí le contamos, minuto a minuto, cómo está la jornada y posibles afectaciones en las vías y la movilidad.

7:20 p.m.



Bogotá presenta dos puntos de alteración en su movilidad debido a manifestaciones en las zonas:



- Calle 26 con carrera 38 cerca a la Universidad Nacional.

- Carrera 30 con calle 45 sentido norte-sur.



7:00 p.m.



En rueda de prensa, Aníbal Fernández de Soto, el alcalde (e) de Bogotá, señaló que cerca de 2.000 personas participaron en las movilizaciones sumando todos los puntos. "Muchas de las organizaciones que vinieron de otras partes del país ya empezaron su retorno a sus regiones de origen".



Sobre las estaciones afectadas por hechos de vandalismo, el funcionario señaló que ya hay noticia criminal y que ofrecerán una recompensa de 10 millones de pesos para aquellas personas que entreguen información sobre los responsables.



El general Eliecer Camacho, comandante de la MeBog, denunció que varios de las personas que participaron en los enfrentamientos utilizaron machetes y bombas molotov. Además, confirmó que durante la jornada tres mujeres fueron detenidas, dos colombianas y una estadounidense.



"En horas de la mañana por protección se trasladaron dos menores para restablecer sus derechos ante los padres de familia ya que portaban elementos como mecheros, cascos, caucheras y gafas, con el fin de adelantar acciones en contra de la Fuerza Pública", indicó Camacho.

6:14 p.m.



En el momento las únicas troncales que presenta novedades relacionadas a manifestaciones es Calle 26 y Caracas Sur en el Puente de la Dignidad. Las demás troncales operan sin afectaciones a la hora.

5:35 p.m.



A esta hora se reportan enfrentamientos entre miembros del Esmad y encapuchados frente a la Universidad Nacional.

5:25 p.m.



Parque Portico (Suba): se presenta plantón en la Calle 145 con Carrera 100 Or-Occ A la hora sin afectación vial, aforo aproximado de 25 personas aproximadamente.



Calle 26 con carrera 38 (U. Nacional): se registra un aforo aproximado de 1.300 personas Se genera bloqueo total del corredor en los dos sentidos vales.



Puente de la Dignidad (Marichuela): se presenta plantón sin afectación vial a la hora. Se registra un aforo aproximado de 100 personas en su mayoría menores de edad.



5:00 p.m.



Transmilenio entregó un reporte oficial sobre la situación del sistema. Las siguientes estaciones siguen cerradas:



- Universidades

- Centro Memoria

- Concejo

- Ciudad Universitaria

- Recinto Ferial

4:35 p.m.



A esta hora aumenta el número de manifestantes en la calle 26 con carrera 38 (U. Nacional). Al momento se tiene bloqueo total del corredor, en sus dos sentidos viales. Se registra un aforo aproximado de 1300.

4:15 p.m.



Estaciones de TM cerradas:



- Universidades

- Centro Memoria

- Concejo

- Ciudad Universitaria

- Recinto Ferial



Flota realiza retornos en Recinto Ferial y Ciudad Universitaria, de igual manera servicios que van por la NQS hacia Portal ElDorado retornan en CAD.



4:00 p.m.



Transmilenio informa que encapuchados ingresaron a la estación Ciudad Universitaria y vandalizaron las cámaras de este punto.



Calle 26: movilización calle 26 con Carrera 24 en desplazamiento en sentido oriente-occidente por los carriles exclusivo y mixto, se dejan de atender las estaciones desde Universidades hasta Recinto Ferial. Se cancelan desvíos para la flota troncal que circula por la Av. Caracas.



Calle 26 con carrera 40: bloqueo de carril mixto en sentido oriente- occidente. A la altura de la carrera 33, flota lleva a cabo retornos operacionales en Recinto Ferial y Ciudad Universitaria. Buses que transitan por la NQS hacia el Portal ElDorado hace retornos en CAD.



Recinto Ferial: manifestantes van por carriles mixto y exclusivo en sentido occidente - oriente hacia estación Ciudad Universitaria. Flota lleva a cabo retornos en Recinto Ferial y Ciudad Universitaria, de igual manera los servicios que van por la NQS hacia el portal ElDorado retornan en CAD.



Carrera 7: en desplazamiento movilización pero Carrera Séptima, se mantienen los retornos operacionales.

3:35 p.m.



Calle 26: continúa la manifestación sobre la calle 26 con carrera 40, sentido occidente-oriente. Manifestantes realizan bloqueo total de la calzada.

U. Pedagógica Minga Indígena y estudiantes: manifestación inició en la calle 72 con carrera 11, en el momento se encuentra en la carrera 10 con calle 55 en sentido occidente–oriente. A la hora sin afectación vial. Aforo aproximado de 3000 personas.



Secretaria de Gobierno: se presenta plantón en la carrera 8 con calle 11. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 10 personas. En protección a los cerros orientales ya instalaron un derecho de petición en la entidad.



Cancillería: se presenta plantón en la calle 10 con carrera 6. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 10 personas. En conmemoración de los 10 años de fallecimiento de Carolina Garzón.



U. Distrital Sede Kennedy Grupo 1: manifestación inició en la carrera 95 con calle 6A occidente–oriente en el momento se encuentra en calle 26 (avenida El Dorado) con carrera 40, sentido occidente–oriente. Con afectación total de la calzada. Aforo aproximado de 600 personas.



U. Distrital Sede Vivero se unifica con la sede de la macarena y Pedagógica Grupo 2: manifestación inició en la vía a Choachí con kilómetro 0, sentido sur-norte. Al momento se desplazan sobre la calle 26 con carrera 24 al Occidente. Se genera bloqueo total de la calzada. Aforo aproximado de 1000 personas



3:20 p.m.



Varias estaciones de la troncal Caracas de Transmilenio han sido vandalizadas.



Estos son los corredores en la ciudad que presentan afectaciones en la movilidad:



- Calle 132 con carrera 102, sentido occidente-oriente.

- Calle 26 con carrera 45, sentido sur-norte.

- Av. Caracas con calle 45, sentido sur-norte.

- Calle 26 con carrera 33, sentido oriente-occidente.



2:40 p.m.



Con tranquilidad transcurre la marcha en Medellín. Los manifestantes caminaron desde el parque de Los Deseos hasta La Alpujarra en el centro de la ciudad.



2:35 p.m.



Por bloqueos en la calle 45 se realiza desvió de la flota troncal en sentido sur-norte de la siguiente manera:



- Calle 26 al occidente hasta la carrera 33.

- Carrera 33 al norte hasta la NQS.

- NQS al sur hasta CAD donde se realiza retorno al norte.

- NQS al norte hasta el interconector de la 80, la flota que va hacia la calle 80, Suba y Norte toma las respectivas troncales.



Se cierran estaciones entre la Calle 76 y la Calle 26 sobre la Caracas. Servicios operan paralelo sobre la NQS.

2:05 p.m.



Novedades operativas en Transmilenio:



Por movilización en la Universidad Nacional sobre la calle 26, no hay paso en sentido oriente-occidente en los carriles mixto y exclusivo. Se detiene la flota al oriente en estación Recinto Ferial y al occidente en la carrera 33.



1:45 p.m.



A esta hora hay 13 puntos de concentración en toda la ciudad:



U. Nacional calle 26: se presenta plantón en la calle 26 (avenida El Dorado) con carrera 33 en sentido oriente-occidente. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 50 personas. Manifestantes dentro y fuera de la Universidad.



U. Pedagógica Minga Indígena y estudiantes: manifestación inició en la calle 72 con carrera 11, en el momento se encuentra en la calle 55 con carrera 9 en sentido occidente–oriente. A la hora con bloqueo de calzada mixta. Aforo aproximado de 3000 personas.



Registraduría: se presenta plantón en la calle 26 (avenida El Dorado) con carrera 54. Con afectación vial de la calzada mixta. Aforo aproximado de 20 personas. Inconformidades con el proceso de votación.



Secretaria de Gobierno: se presenta plantón en la carrera 8 con calle 11. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 10 personas. En protección a los cerros orientales ya instalaron un derecho de petición en la entidad.



Cancillería: se presenta plantón en la calle 10 con carrera 6. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 10 personas. En conmemoración de los 10 años de fallecimiento de Carolina Garzón.



Parque Pórtico (Suba): manifestación inicio en la calle 145 con carrera 100. En el momento en la carrera 126 con calle 139 en sentido sur-norte. Con afectación vial de la calzada mixta. Aforo aproximado de 20 personas. Instalación de carpas.



Ministerio de Trabajo: se presenta plantón en la calle 99 con carrera 14. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 70 personas. Pertenecientes al sindicato Sindesena protestando de forma pacífica a fuera del ministerio de trabajo.



Defensoría: se presenta plantón en la calle 55 con carrera 10. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 20 personas. Se evidencian 2 carpas instaladas posiblemente el punto de llegada de la movilización indígena que va a salir de La Universidad Pedagógica.



Fiscalía General de la Nación: se presenta plantón en la avenida Esperanza con calle 50 en sentido occidente–oriente. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 20 personas. Se manifiestan por libertad para los presos políticos y justicia para las personas fallecidas durante el paro nacional.



U. Distrital Sede Kennedy Grupo 1: manifestación inició en la carrera 95 con calle 6A occidente–oriente en el momento se encuentra en avenida Américas con carrera 70 en sentido occidente–oriente. Con afectación de la calzada exclusiva. Aforo aproximado de 30 personas con destino Monumento de Banderas.



U. Distrital Sede Kennedy Grupo 2: se presenta manifestación en la avenida Ciudad de Cali con calle 42 Sur en sentido sur-norte. Con afectación vial de la calzada mixta. Aforo aproximado de 25 personas. Perdida de 1 carril de 3, se prevé que el destino sea la glorieta del Tintal (avenida Ciudad de Cali con avenida Américas) y unificarse con el Grupo 1.



U. Distrital Sede Vivero se unifica con la sede de la macarena: manifestación inició en la vía a Choachí con Kilómetro 0 sur-norte en el momento se encuentra en la carrera 7 con calle 40 en sentido norte-sur. Con afectación de la calzada mixta. Aforo aproximado de 100 personas inician desplazamiento por la carrera 3 al norte hasta el colegio mayor de Cundinamarca. En seguimiento por encapuchados que se podrían unir a la manifestación.



U. Pedagógica sede calle 72: manifestación inició en la calle 72 con carrera 11. En el momento se encuentra en carrera 11 con calle 72 en sentido norte-sur. Con afectación de la calzada mixta. Aforo aproximado de 120 personas con destino al parque Lourdes.



12:42 p.m.



A esta hora un grupo de manifestantes avanza por la carrera 7.ª entre la calle 40 y la calle 34 en ambos sentidos viales.



Se están haciendo desvíos en:

- Calle 45 y calle 42

- Calle 34

12:00 m.

​

A esta hora se reportan tres nuevas concentraciones en puntos de la capital.

​

Fiscalía General de la Nación: se presenta plantón en la av. Esperanza con calle 50 en sentido Occ-Or. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 20 personas. Se manifiestan por libertad para los presos políticos y justicia para las personas fallecidas durante el paro nacional.



U. Distrital Sede Kennedy Grupo 1: manifestación inició en la carrera 95 con calle 6A Occ-Or en el momento se encuentra en *Av. Américas con Av. Cali *. Con afectación de la calzada exclusiva. Aforo aproximado de 30 personas con destino Monumento de Banderas.



U. Distrital Sede Kennedy Grupo 2: se presenta manifestación en la Av. Cali con calle 42 sur S - N. Con afectación vial de la calzada mixta. Aforo aproximado de 25 personas. Perdida de 1 carril de 3, se prevé que el destino sea la glorieta del Tintal (Av. Cali con Av. Américas) y unificarse con el Grupo 1.





11:55 a.m.



La secretaría de Movilidad informó los puntos de la ciudad en donde las manifestaciones están afectando la movilidad:



- Calle 55 con carrera 9

- Calle 26 con carrera 54

- Av. Américas con av. Cali

- Av. Cali con calle 42 Sur

- Carrera 20 con calle 1



10:39 a.m



La Secretaría de Movilidad reportó los siguiente bloqueos por movilizaciones:



U. Pedagógica Minga Indígena y estudiantes: manifestación inició en la calle 72 con carrera 11, en el momento se encuentra en carrera 11 con calle 70 en sentido Norte – Sur. A la hora con bloqueo de calzada mixta. Aforo aproximado de 3.000 personas.



Registraduría: se presenta plantón en la calle 26 (av. Dorado) con carrera 54. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 20 personas. Inconformidades con el proceso de votación.



Secretaria de Gobierno: se presenta plantón en la carrera 8 con calle 11. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 10 personas. En protección a los cerros orientales ya instalaron un derecho de petición en la entidad.



Cancillería: se presenta plantón en la calle 10 con carrera 6. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 10 personas. En conmemoración de los 10 años de fallecimiento de Carolina Garzón.



Parque Pórtico (SUBA): se presenta plantón en la calle 145 con carrera 100. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 20 personas. Instalación de carpas.



Ministerio de Trabajo: se presenta plantón en la calle 99 con carrera 14. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 70 personas. Pertenecientes al sindicato (Sindesena) protestando de forma pacífica a fuera del ministerio de trabajo.



Defensoría: se presenta plantón en la calle 55 con carrera 10. Sin afectación vial. Aforo aproximado de 20 personas. Se evidencian 2 carpas instaladas posiblemente el punto de llegada de la movilización indígena que va a salir de La Universidad Pedagógica y realizaran una audiencia pública.



10:30 a.m.



A esta hora las autoridades reportaron las siguientes concentraciones:



​- Comunidad indígena

Parque nacional y parque la Florida

Total 650



- Víctimas del conflicto

Jurisdicción especial para la paz

Total 10 personas



- Universidad Distrital

Bosa

Aforo de 70 personas



- Universidad Distrital

Sede vivero

50 personas



- Concentración Alcaldía Mayor de Bogotá

10 personas



- Superintendencia de sociedad

Av El dorado Teusaquillo

15 personas



- Carrera 10 con calle 27

Concentración de 15 personas





9:00 a.m



Luego de los cierres por el siniestro del tractocamión en la Autopista Norte con calle 145, a esta hora TransMilenio opera normalmente en las estaciones Toberín, Calle 161, Mazurén, Calle 146 y Calle 142.



8:21 a.m.



A esta hora se informa que no se presentan manifestaciones en Bogotá y la velocidad promedio en los 14 corredores principales de la ciudad es de 27 km/h.



8:15 a.m.



Se presentan seis vehículos varados tipo tractocamiones, en la localidad de Usaquén, en la Autonorte con calle 134 hasta la 127, sentido Norte - Sur.



Unidades de Transito Bogotá y asistencia de grúa asignadas.



8:07 a.m.



A estahora continúa el siniestro en vía (Grupo Especializado de Materiales Peligrosos (MATPEL) controlan una fuga de gas vehicular de un camión cisterna) en la av. Boyacá con calle 80 Sur, en sentido S-N, se sugiere la siguiente ruta alterna: tomar la av. Caracas.



7:56 a.m.



A esta hora sigue el siniestro en la calzada rápida, en la Autonorte con calle 145 en sentido Norte - Sur.



Se sugieren las siguientes rutas alternas: tomar la calle 170 al Occidente, la av. Boyacá al Sur, la calle 138 al Oriente para retornar a la Autonorte.



7:35 a.m



Bomberos de las estaciones Marichuela, Candelaria, Kennedy y el Grupo Especializado de Materiales Peligrosos (MATPEL) controlan una fuga de gas vehicular de un camión cisterna en la Av Boyacá con clle 76 sur. No hay personas afectadas. La está movilidad restringida.



7:10 a.m.



A la hora inicia cancelación de contraflujo de buses y se retoma operación normal en la Autopista Norte.



6:05 a.m.



Por procedimiento de retiro de tractocamión en la Autopista Norte, se presenta bloqueo con grúa en la calle 142 para despejar la vía. Se prepara contraflujo y se dejan de atender las estaciones Toberin, Calle 161, Mazuren, Calle 146 y Calle 142.



4:00 a.m.

​

Por accidente vehicular de particular (tractocamión) que pierde el control y queda atravesado en el carril mixto a la altura de la calle 142 con autopista en sentido Norte - Sur, a la hora se presenta invasión de carros particulares al carril troncal.

