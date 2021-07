Protocolos a cumplir para regreso a estadios, conciertos y discotecas

Ya lo habían comentado, pero este lunes 26 de julio se hizo oficial. El fútbol, las discotecas y los conciertos regresan a Bogotá.

La alcaldesa Claudia López, junto a sus secretarios de Gobierno, Cultura y Salud, hizo el anuncio y dejó claro que estos sectores se podrán reabrir gracias a que la ciudad completó tres requisistos que pide el Gobierno Nacional:



- Cobertura superior al 70 % de vacunación en las etapas 1, 2 y 3.

- Ocupación UCI menor al 75 %.

- Resiliencia epidemiológica superior a 0,5 (dato al que se llegará, según la Alcaldía el próximo viernes 30 de julio).



Así las cosas, Bogotá pasó a alerta naranja y las actividades sociales regresan.



LOS LINEAMIENTOS



El fútbol, los conciertos y las discotecas tendrán un aforo permitido de hasta el 50 %. Cines, teatros y otras actividades culturales, que estaban en 25 % de aforo, podrán subir también al 50 %.



Las autoridades de la ciudad resaltaron que será responsabilidad de los organizadores de estos eventos hacer cumplir los protocolos y los lineamientos de bioseguridad.



Lo primero es que los puntos de alimentación en estos eventos no podrán estar dentro del aforo y el llamado a las personas es a evitar comer o tomar algo mientras disfrutan de los mismos.



Se deberán garantizar baterías de baños suficientes para que no haya aglomeraciones y puntos de agua y jabón, o alcohol glicerinado, para el aseo de manos permanente.



El ingreso y la salida de los eventos tendrán que ser por grupos y por lugares independientes, para no dejar que se junten muchas personas. Y la venta de boletería deberá mantenerse de forma virtual.



En cuanto al distanciamiento social, deberá ser de un metro por grupo familiar (o grupo de amigos).



Importante que tenga en cuenta: en estos eventos que regresan (a excepción de los eventos de baile) no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas.

Un llamado que hizo la alcaldesa López es a no dejar de usar tapabocas en ningún momento.



En cuanto al fútbol, el regreso de los hinchas será tanto para el estadio El Campín como para el de Techo. En ambos escenarios está prohibido el uso de pitos o vuvuzelas.



Los partidos que se tienen programados, por ahora, para la entrada de hinchas son: Santa Fe vs. Nacional, Millonarios vs. Santa Fe, Equidad vs. Medellín, Santa Fe vs. Equidad, Millonarios vs. Medellín, Equidad vs. Tolima y Santa Fe vs. América.



"Los líderes de las barras están comprometidos para ayudar a controlar el aforo y a que se respeten los protocolos de bioseguridad", aseguró el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



La idea de la Alcaldía es trabajar de la mano con los organizadores de eventos para que en los mismos se instalen zonas para la toma de pruebas y para la aplicación de vacunas.



Sobre esto último, insistieron en que no hay excusa ni justificación para no recibir las vacunas.



“Somos optimistas y con las reaperturas se genera esperanza, pero no podemos bajar la guardia. Si no nos cuidamos, perdemos lo que ganamos. Lo que nos protege es ser conscientes del cuidado”, comentó Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá.



El funcionario añadió que con la alerta naranja se podrán hacer procedimientos quirúrgicos que vayan con anestesia local o general, y que para ellos se podrá pedir como prerrequisito la vacunación.



“Si el paciente no está vacunado, que entonces reciba la dosis”, sostuvo.



El regreso de las actividades sociales a la capital se empezaría a dar desde este fin de semana, tras la aprobación del decreto por parte de los ministerios de Salud e Interior.



