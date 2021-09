Minhacienda mantiene meta de crecimiento económico en 6 %

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, aseguró que si bien la reactivación de la economía nacional viene entregando cifras positivas en diversos indicadores, y el mercado se muestra cada vez más optimista, la cartera se mantendrá cauta con una proyección de 6% para el crecimiento anual de la economía.



“Tuvimos una sorpresa positiva hace un par de semanas con el comportamiento del Índice de Seguimiento Económico, lo que estamos viendo es que de persisitir los niveles de actividad económica que vimos en el mes de julio, el crecimiento anual sería mayor que el esperado. Nuestro pronóstico sigue siendo de 6% de crecimiento para este año, pero varios analistas han hecho revisión y previsiones distintas”, dijo Restrepo, en el marco de un evento organizado por Anif y el Fondo Nacional de Garantías (FNG).



De acuerdo con el ministro, de persistir los niveles de actividad económica, “muy seguramente podríamos tener sorpresas positivas para este año. Esto incluso está llevando a que superemos lo que es el marco fiscal de mediano plazo, las cifras están mostrando que los niveles de PIB están por encima de lo señalado”, dijo.



Restrepo reiteró además, que este crecimiento “está por encima del rebote”, y que si se compara al primer semestre de 2021 con el de 2019 ya se ve in crecimiento de 0,4%, incluso a pesar de los bloqueos a raíz del paro que se dio en el mes de mayo y parte de junio.



Sin embargo, el jefe de la cartera de Hacienda enfatizó en que el reto y la preocupación se mantienen en el mercado laboral. “Hay un desafío claro, crecer no es suficiente en este momento, el desafío es el empleo, hemos recuperado alrededor del 80% de los empleos perdidos en la pandemia, pero tenemos aún que trabar en recuperar 1,3 millones de empleos adicionales, la mayoría empleos de mujeres y juveniles”, dijo.



El ministro también se refirió a los esfuerzos que ha impulsado el Gobierno para la reactivación del país y de la economía, y recordó que incluso el año pasado la mayoría de las previsiones para el PIB de 2020 veían que la perspectiva iba a ser negativa. “Incluso se estimó que el PIB iba a caer al 8%, pero no sucedió eso. Al final la economía cayó 6,8%, por debajo del promedio de América Latina. Esto se explica por un esfuerzo de política anticiclíca, lo que significó una inversión en gasto del 4% del PIB, dijo.



Entre los esfuerzos a los que se refirió para proteger el empleo mencionó el subsidio a la nómina, que buscaba solventar a los empresarios durante los momentos de cierre, y también los instrumentos desarrollados a través del Fondo Nacional de Garantías, con recursos totales por$41 billones.



De acuerdo con el ministro, de los créditos garantizados, el 83,8% corresponde a microempresarios y el 93,8% de los desembolsos a mipymes. “El asunto ha sido realmente cómo atender a ese tejido más vulnerable”, aseguró el jefe de la cartera de Hacienda.



