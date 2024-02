Radican proyecto contra los pasajeros aéreos agresivos

Este martes se radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley contra pasajeros disruptivos o agresivos, lo que permitiría una legislación clara sobre estos casos y ‘castigar’ a estos pasajeros que atentan contra la seguridad del vuelo, los demás viajeros y la tripulación.



Según lo dicho, los pasajeros aéreos disruptivos o agresivos se han incrementado en 500% durante los últimos cuatro años en Colombia. Por eso las aerolíneas, los sindicatos de los trabajadores aéreos en Colombia, la Aeronáutica civil, delegados del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Transporte y las representantes a la Cámara, María Fernanda Carrascal y Jennifer Pedraza, se unieron y radicaron este proyecto de ley.



“En Avianca movilizamos más de 20 millones de viajeros al año, tan solo en 2023 se reportaron cerca de 170 casos sin contar el gran subregistro que existe, esto afecta la seguridad e integridad de nuestro personal tanto física como psicológicamente”, aseguró Carolina Cortés, vicepresidenta de Comunicaciones de Avianca.



(Lea: ¿La reforma de servicios públicos amenaza a la inversión y autonomía?).



Por su parte, Daniel Gallo, presidente del Sindicato de Trabajadores Aéreos en Colombia, Sintratac, especificó los puntos claves del proyecto.



1. Incremento de multas a pasajeros disruptivos hasta por 5.000 salarios mínimos.



2. Suspensión temporal a la movilidad aérea hasta por 12 meses.



3. Reparación a las víctimas por parte de los agresores.



4. Aerolíneas deberán advertir a los pasajeros, cuando compran los tiquetes, que serán sujetos a esta ley y podrán ser sancionados.

Vuelos iStock

Por su parte, la representante a la Cámara, María Fernanda Carrascal, manifestó que “se deben aplicar sanciones graduales y proporcionales, éstas deben tener límites en el tiempo y garantizar justicia, solo un caso que se presente ya es grave y los efectos son considerables, no solo para los trabajadores afectados sino para las aerolíneas y los demás pasajeros”.



De acuerdo con las cifras más recientes de la Aeronáutica Civil, en Colombia se reportaron cerca de 210 casos de pasajeros agresivos o insubordinados al año.



(Siga leyendo: Mintrabajo busca ratificar convenio de la OIT contra acoso sexual laboral).



Algunos de ellos van desde conductas violentas y agresivas por negarse a usar el cinturón, agredir verbal y físicamente al personal del vuelo y hasta intentar abrir una puerta del avión en el aire.



“En este orden de ideas, y con el fin de reducir, mitigar y poner freno a los pasajeros disruptivos; las aerolíneas, la Aeronáutica Civil y los sindicatos de los trabajadores aéreos en Colombia, presentamos este proyecto de ley para que siga su trámite respectivo en el legislativo. Es importante tener una regulación clara en el país para cuando se presenten pasajeros disruptivos y así poder garantizar la protección a los trabajadores y velar por la seguridad del vuelo”, aseguró Daniel Gallo.

Vuelos iStock

Otros puntos importantes de la iniciativa son: garantizar la seguridad y tranquilidad de los demás pasajeros, de la tripulación y del personal en tierra en general; aplicar y acogerse al cumplimiento de las normas internacionales existentes para la regulación de pasajeros disruptivos, como el convenio de Montreal.



Esto puede facilitar la cooperación entre países y aerolíneas; definir la responsabilidad legal de las personas que incurran en estas prácticas, esto puede facilitar la detención, el enjuiciamiento y la imposición de sanciones adecuadas; la prevención de costos adicionales, pues los incidentes con este tipo de pasajeros pueden resultar costosos no solo para las aerolíneas, sino también para los tripulantes que deben iniciar procesos judiciales, pagar abogados y pedir permisos; la protección y salvaguardia de la reputación de la industria aérea, estos casos pueden afectar el buen nombre del sector y disuadir a los ciudadanos para dejar de viajar en avión; la disuasión de comportamientos disruptivos a través de reglas, normas y sanciones claras.



(Le puede interesar: Superfinanciera define el marco regulatorio de las finanzas abiertas en el país).



“Una regulación en este sentido es fundamental, hoy en Colombia no tenemos una normatividad coercitiva y exigente y es por eso que los pasajeros incurren repetidamente en estas actuaciones, porque no hay un aparato legislativo y punitivo que castigue este tipo de comportamientos”, puntualizó el Sindicato aéreo.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio