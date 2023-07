Proyecto de ley cripto: por qué sería necesario volver a presentarlo

En el Congreso se discutía una iniciativa que pretendía regular las plataformas de criptomonedas en Colombia. Dicha iniciativa se estancó porque solo pasó tres de los cuatro debates en el legislativo.



Especificamente en la Cámara de Representantes pasó, pero al llegar al Senado se hundió a última hora.



(Vea: Los cargos de corrupción contra Binance, la mayor plataforma cripto).

Se espera que este proyecto se vuelva a presentar en cabeza de los líderes del proyecto ley cripto el próximo 20 de julio.



Algunos expertos aseguran que podría iniciarse nuevamente el proceso de cero, con la diferencia de que en este segundo 'round' se esperan aportes del Banco de la República y del Gobierno.



Al respecto, en la más reciente Convención Bancaria, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, señaló que “hay intereses para que se reglamenten los criptoactivos, pero primero se tiene que garantizar la autonomía e independencia del Banco de la República y no puede haber otra fuente de emisión primaria que no sea el Emisor”.



Bonilla igualmente recalcó que las transacciones en criptomonedas son “operaciones financieras” y, por ende, “deben ser revisadas y reguladas” por la Superintendencia Financiera.



(Vea: Investigan ‘criptooperación’ de la mafia rusa en Colombia).



“El mercado de criptoactivos no tiene por qué estar al cuidado de la Superfinanciera”, pues no tendría nada que ver con la entidad, según dijo César Ferrari, superintendente Financiero.



Para Andrés Gómez, country manager de CryptoMarket Colombia, este mundo "requiere un marco regulatorio que defina los requisitos mínimos que un exchange o plataforma debe cumplir para tener una operación autorizada, con el objetivo de proteger a los consumidores de cualquier tipo de estafa".



Las expectativas frente a este proyecto continúan despertando diferentes debates y habrá que esperar para saber qué ocurrirá con él.



(Vea: Guía de criptomonedas: 'tips' al momento de invertir y dónde hacerlo).



PORTAFOLIO