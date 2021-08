Retiran polémico proyecto que prohibía críticas entre economistas

El pasado 10 de agosto, el representante a la Cámara Oswaldo Arcos Benavides radicó el proyecto de ley 216 de 2021, o ley del economista.



La propuesta buscada regular el ejercicio de la profesión de economista, dictar el código de ética y reglamentar el funcionamiento del Consejo Nacional Profesional de Economía, entre otras disposiciones.



No obstante, recibió muchas críticas y, según se confirmó, lo retiró.

Francisco Azuero, profesor asociado de la Facultad de Administración, de la Universidad de los Andes, dijo que el proyecto era inconveniente.



“Mira la economía como una disciplina que solo puede ser ejercida por economistas de profesión. Eso aplica para el derecho y la medicina, pero todos opinan de economía y está bien, y me parece que limitar la posibilidad de pronunciarse o elaborar conceptos económicos a solo los que tienen un cartón de economistas es absurdo”, le dijo el docente a Portafolio.



Además, comentó que el código de ética que proponía el proyecto “era más un régimen policivo que cualquier otra cosa: estaba prohibido hablar mal de otro economista o desacreditarlo. Entonces, si uno dice que X idea de X economista es mala, esa persona podría sentir que se le desacredita”.



“No se puede acabar le debate por la vía penal. Si usted cree que hay calumnias, comparezca a las normas penales, pero no a leyes que prohíban hablar de otro economista”, agregó.



El propio Azuero contó, en su cuenta de Twitter, que le envió un correo al representante Arcos pidiéndole que reconsiderara su idea y dejándole claro que la mayoría de “economistas estamos en contra de él”.



La respuesta del representante Arcos fue que, “debido a las observaciones realizadas, he dado instrucciones para retirar el proyecto”.



El profesor Azuero celebró la decisión y dijo que le pareció conveniente que el político conociera los argumentos en contra de su propuesta.



“Lo hice porque es como debe funcionar la democracia: hacerle oír a los congresistas objeciones o apoyos. Yo creo que fue muy clara la reacción generalizada del gremio de economistas, estando en contra, y no apareció ningún economista que lo respaldara”, cerró.



