Cuáles son los proyectos 4G que Mintransporte entregaría en 2022

En diálogo con Portafolio, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, ofreció un balance de la gestión en 2021 y puntualizó los hechos de acción en este 2022.



¿Cuál fue el reto más importante en el 2021 de reactivación?



Poder honrar el mandato del presidente Iván Duque de “Concluir, concluir y concluir” las obras de infraestructura vial que le pertenecen a los ciudadanos, con la entrega de los proyectos de 4G Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso, Pacífico 2, Cartagena - Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad y Vías del Nus.



Para cumplirle a los colombianos también se logró la reactivación de los proyectos Ampliación a Tercer Carril Bogotá-Girardot, Nueva Malla Vial del Meta y Santana-Mocoa-Neiva, y conseguir la aprobación de capital clave para poder terminar un proyecto que estaba en ceros al inicio de la presidencia como lo era el de Cambao-Manizales.



También las concesiones de 5G...



Vale destacar también la puesta en marcha de las concesiones de Quinta Generación (5G), con la adjudicación de los contratos a las dos primeras iniciativas: la Nueva Malla Vial del Valle del Cauca: accesos Cali – Palmira y ALO Sur, en Bogotá.



De igual manera, este año iniciamos las obras del componente del sector transporte en Compromiso por Colombia, la ambiciosa estrategia del Gobierno para apoyar la reactivación económica, por medio de la construcción de obras de infraestructura clave para el país. Gracias a esa estrategia, por primera vez el Gobierno nacional invierte, a través del Invías, $11,5 billones en 50 obras.



¿Qué queda pendiente por hacer en el tema de infraestructura?

El objetivo es llegar a mínimo 19 proyectos del programa de 4G entregados, por lo que en 2022 está prevista la entrega de 14, entre esas: Transversal del Sisga, Rumichaca-Pasto, Neiva-Girardot, Villavicencio-Yopal, Autopista al Mar 1, entre otras. Sobre las 5G, este 2022 se espera la adjudicación de los proyectos Accesos Norte 2, Troncal de Magdalena 1 y Troncal del Magdalena 2, así como las APPs del río Magdalena y del Canal del Dique.



Además, creemos que el proyecto Buenaventura-Buga entrará en fase de adjudicación en el primer trimestre del año, y que avanzaremos en los procesos licitatorios del corredor Santuario-Caño Alegre (Ruta del Agua), Aeropuerto de San Andrés, Ampliación Aeropuerto Rafael Núñez (Cartagena), Aeropuertos Suroccidente (Palmira-Neiva-Buenaventura), Nuevo aeropuerto de Bayunca, en Cartagena, y el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná.



¿Qué hace falta para recuperar la conectividad aérea de 2019?



En materia de reactivación, podemos decir que Colombia se ha fortalecido como referente a nivel regional. Esto se ve reflejado en cifras reales ya que, desde noviembre de 2020, cuando se inició la reactivación del transporte aéreo internacional, el país cuenta con 77 nuevas rutas nacionales y 78 internacionales.



Con la movilización de pasajeros, las nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales y los 21 acuerdos bilaterales logrados en diciembre de 2021, las condiciones están dadas no solo para alcanzar la conectividad de 2019 sino para superarla.



¿Cuáles son los retos que quedan pendientes para cerrar la gestión ese año?



Los retos son que se cumplan las metas propuestas por el Gobierno del presidente Duque, o sea que en el programa de 4G podamos lograr la cifra de 19 proyectos entregados en su totalidad, y que en las concesiones 5G queden adjudicadas las iniciativas mencionadas anteriormente.



Asimismo, que se avance en los procesos licitatorios para los proyectos aeroportuarios y férreos que también se indicaron en las respuestas anteriores.



En cuanto al programa Compromiso por Colombia, nos hemos comprometido a finalizar 28 obras que hacen parte de “Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones” antes de que culmine la presidencia.



Por otra parte, con el fin de continuar reactivando la economía del país gracias a proyectos de infraestructura, a través del Invías ejecutaremos el programa Vías para la Conexión de Territoritos, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0, que cuenta con una inversión superior a los $4,8 billones para intervenir vías primarias, regionales y terciarias, así como para recuperar la red férrea inactiva del país.



¿Está contenta con la gestión realizada hasta el momento?



Sentimos que Colombia quedará más y mejor conectada de lo que estaba, y nuestro compromiso es mantenernos trabajando para lograrlo hasta el último día de nuestra gestión. Así, habremos honrado el mandato de “Concluir, concluir y concluir”.



Entendemos que teniendo en cuenta el déficit existente en infraestructura siempre vamos a quedar en deuda, pero no podemos desconocer los resultados sin precedentes en ejecución por parte de las entidades del sector, así como en contratación.



El reto será continuar concibiendo este sector como una política de Estado y no de gobierno, donde no solo se concluyan las obras que los colombianos necesitan sino que se destinen recursos significativos para continuar conectando a Colombia como nosotros lo hemos hecho.



