Puntos de vacunación en Bogotá para mayores de 25 años y conductores

Bogotá continúa en su proceso de vacunación contra el covid-19 y anunció los puntos de inmunización que la ciudad tendrá habilitados durante el lunes 2, el martes 3 y el miércoles 4 de agosto para primeras y segundas dosis.

Los sitios estarán abiertos para mayores de 25 años, teniendo en cuenta que la etapa de 25 a 29 años se abrió en los últimos días de julio, y no importa si los ciudadanos tienen o no EPS.



Los horarios de atención, a manera general, serán entre las 8 a.m. y las 7 p.m. de cada día, pero la Secretaría de Salud dejó claro que estos pueden variar según cada punto.



No es necesario tener cita para poder vacunarse, pero si quiere evitarse filas, puede agendar su inmunización haciendo clic aquí.



Los puntos habilitados son:



- Centro Comercial Plaza de las Américas.

- Compensar avenida 68.

- Centro comercial Mallplaza.

- Centro comercial Galerías.

- Centro comercial Bulevar Niza.

- Centro Mayor centro comercial.

- Movistar Arena.

- Coliseo Tibabuyes.

- Biblioteca El Tintal.

- Corferias.

- Aeropuerto.

- Plaza de los Artesanos.

- Centro comercial Gran Estación.

- Unidad de Servicios Vista Hermosa (Este punto hasta las 5 p.m.).

- Colesio Metropolitano Tunal.

- Centro comercial Dorado Plaza.

- Coliseo Cayetano Cañizares.



VACUNACIÓN PARA CONDUCTORES



Asimismo, la Secretaría de Salud dispuso que el centro comercial Carrera (por la avenida de Las Américas) sea el lugar para vacunar, exclusivamente, a conductores de transporte público de la ciudad (taxis, TransMilenio y SITP) y sus familiares.



El punto estará a disposición de la vacunación todos los lunes y martes de agosto, entre las 8 a.m. y las 5 p.m.



Con corte al 1 de agosto, en Colombia se han distribuido 32'157.518 dosis de vacunas contra el covid. De ellas, se han aplicado 27'751.197 y el total de personas que están totalmente inmunizadas, con una o dos dosis, es de 12'252.821.



Solo en Bogotá, se han aplicado 5'016.134 dosis y las personas totalmente inmunizadas son 2'240.621.



