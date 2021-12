Qué dice el Gobierno sobre suspender fiesta de fin de año por ómicron

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz, que por ahora el Gobierno colombiano no está evaluando la posibilidad de suspender las festividades de fin de año por cuenta de las nuevas variantes del covid-19, luego de que la OMS recomendara restringir actividades para frenar la variante de ómicron.

(Variante ómicron ya está en Colombia: identifican los primeros casos).

Muñoz dijo que el Gobierno ratifica que en este momento "no existe medida de decreto de suspensión" de festividades o cierre de establecimientos porque los números que se registran de contagios y de personas hospitalizadas y en UCI están dentro de parámetros manejables.

Recordó que el énfasis del Gobierno es avanzar en la vacunación para tener más cobertura, así como en los refuerzos para las personas mayores de 50 años con comorbilidades, pues están dentro de las que tienen mayor riesgo.

Agregó que por eso se exige el carné de vacunación para eventos masivos. "El gobierno recuerda que de los mismos colombianos depende que no se tengan que tomar otras medidas", dijo Muñoz.

(Los síntomas, hasta ahora conocidos, de la variante ómicron).

De todas maneras existe el temor de que con estas festividades de fin de año se incremente el número de casos de covid-19. Es así como la Organización Mundial de la Salud recomendó a los países cancelar las fiestas de fin de año debido a la rápida expansión de la variante ómicron. "Mejor cancelar hoy y celebrar la vida mañana que celebrar hoy y estar de luto mañana", aseguró Tedros Adhanom, director general de la OMS.

Precisamente, el presidente Iván Duque dijo este martes que "no hay argumento, no hay ninguna razón para no vacunarse".

(OMS insiste: ómicron es más contagiosa y las vacunas, menos efectivas).

El jefe de Estado insistió en que hay vacunas suficientes y recordó que el país está llegando el 80 % de las personas al menos con la primera dosis. Duque insistió en que lo que no podemos hacer es relajarnos ante el covid-19.

POLÍTICA ET