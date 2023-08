Mintransporte responde sobre baja en producción de obras civiles

En medio de la preocupación manifestada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), quien ha señalado que el sector enfrenta una "histórica caída en la producción de obras civiles", el Ministerio de Transporte ha entregado un análisis en esta materia.



Para contextualizar, la cartera se refirió al IPOC, el índice que determina la evolución de la producción de obras, evaluando el avance físico, bien sea por financiación pública o privada. Este aplica para los contratos que se encuentran en ejecución a nivel nacional y en su muestra incluye aquellos que suman el 80 % de los presupuestos totales a ejecutar.



En ese sentido, el Mintransporte señaló que la manera en el que se está realizando el cálculo de este dato se viene aplicando desde el primer trimestre del 2021, por lo que "desde el punto de vista económico y estadístico, con una muestra tan pequeña de dos años, no es razonable, ni estadísticamente representativo afirmar que se estén presentando cambios históricos en el indicador, en tanto no hay información suficiente para hacerlo".



Además, la entidad enfatizó que si se hacen "comparaciones de los últimos 10 trimestres con información calculada de IPOC, encontramos que hasta la fecha se ha tenido un comportamiento que refleja estacionalidad en los dos periodos de cambio de año. No el cambio histórico que declara la columna de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI)".

Comparación IPOC por trimestre Ministerio de Transporte

Precisamente, la CCI por intermedio de su presidente ejecutivo, Juan Martín Caicedo Ferrer, suscribió ante los ministerios de Hacienda y de Transporte, una propuesta de siete puntos para reactivar la economía colombiana.



Algunos de ellos fueron: solventar la problemática de proyectos contratados que presentan dificultades, licitar prontamente nuevos proyectos APP ya estructurados, garantizar la asignación presupuestal necesaria para la ejecución de los proyectos a cargo del Invías, apalancar proyectos estratégicos en los cuales converjan diversas fuentes de recursos, entre otros.



Esta discusión inició días atrás cuando el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) lanzó su informe trimestral de producción de obras civiles, en el que se observa que el indicador cayó 17,9 % de manera anual.



En ese orden de ideas, el Ministerio hizo un llamado a la asociación gremial para que "junto con el sector privado, garanticemos la constante reflexión, crítica y autocrítica de una manera rigurosa, que permita avanzar con contundencia en los sectores de infraestructura y transporte, fundamentales en la construcción de una Colombia como una Potencia Mundial de la Vida".



